Як зміняться виплати по інвалідності у березні

Як розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін в інтерв'ю УНІАН, передає 24 Канал, з 1 березня мінімальні виплати по інвалідності збільшуються на 11,5%. Йдеться про ті виплати, які призначалися за спеціальними законами, як-от пенсії чорнобильцям та військовим.

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Однак за словами Коробкіна, у цій ситуації є нюанс, адже якщо особа має інвалідність з дитинства, не може працювати та не набула стажу, то їй призначається державна соцдопомога з інвалідності на суму 2 361 гривня, яка з 1 березня не зросла.

Це, мабуть, головна несправедливість індексації, що деяким підвищать пенсії, а в когось соціальна виплата залишиться незмінною,

– пояснює пан Сергій.

Водночас для осіб з I групою інвалідності мінімальна пенсійна виплата зміниться з 2 980 гривень до 3 323 гривень. Таким чином, навіть якщо особі мала бути нарахована менша сума через малу середню зарплату та малий стаж, держава все одно повинна "дотягнути" виплату.

Зверніть увагу! У березні під індексацію підпадає "чиста" пенсія, без доплат та надбавок. Мінімальні пенсійні виплати могли зрости на 100 гривень, а максимально – на 1 500 гривень. В середньому пенсії зростуть на 556 гривень.