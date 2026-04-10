Как выросли цены производителей в Китае?

По данным Национального бюро статистики, цены на фабриках в марте подскочили на 0,5% в годовом измерении после падения на 0,9% месяцем ранее, пишет Bloomberg.

Особенно взлетели цены производителей в энергоемких отраслях:

сектор добычи цветных металлов зафиксировал скачок на 36,4% в прошлом месяце;

выплавка и переработка цветных металлов выросла на 22,4%.

В то же время потребительская инфляция замедлилась больше, чем ожидалось – до 1% по сравнению с 1,3% в феврале.

Экономисты говорят, что официальный выход из дефляции станет положительным сигналом для Пекина. Ведь политики уже пообещали в этом году "вернуть общий уровень цен в положительную зону".

Если эта тенденция распространится и будет поддержана политикой, ограничивающей хищническую конкуренцию, годовая инфляция может приблизиться к целевым 2%,

– отметил главный экономист Guotai Junan International Хао Чжоу.

Важно! Дефляция – это ситуация, когда цены на товары и услуги в целом не растут, а наоборот падают. На первый взгляд, это выглядит хорошо, потому что можно покупать дешевле, но на самом деле это опасный сигнал для экономики. Ведь люди начинают откладывать покупки в ожидании еще более низких цен, бизнес зарабатывает меньше, сокращается производство и зарплаты, а экономическая активность снижается.

Почему цены производителей растут?

Цены производителей в Китае падали с конца 2022 года из-за избытка производства и слабый внутренний спрос. Это повлекло жесткую конкуренцию, снижение прибылей компаний и замедление роста зарплат.

Однако после резкого подорожания энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке цены на продукцию заводов выросли быстрее, чем ожидалось, что, вероятно, положило конец рекордно длительному периоду дефляции.

Впрочем, такое восстановление, вызванное ростом стоимости сырья, не означает улучшения экономической ситуации. Аналитики говорят, что для полного искоренения дефляции Китаю все еще нужно стимулировать внутренний спрос, пишет Reuters.

Текущий рост является довольно умеренным и вряд ли будет длительным,

– предупреждает экономист Capital Economics Цзичунь Хуан.

Сейчас шоковые расходы на крупнейшей производственной площадке в мире, где работают сотни миллионов людей, угрожают давлением на рабочие места и зарплаты. Уже сейчас четвертая часть промышленных предприятий работает с убытками.

Хронически слабое внутреннее потребление и угасающий внешний спрос оставляют экономике мало шансов на "мягкую посадку",

– предупреждают экономисты.

Заметьте! Сейчас экономические прогнозы для многих стран, включая Китай, остаются крайне неопределенными из-за ситуации на Ближнем Востоке. Война перевернула экономические расчеты во всем мире. Все будет зависеть от того, как скоро и чем закончится война в Иране.

