Как определяется размер пенсии?

Сейчас для определения размера пенсии есть утвержденная формула: П = Зп х Кс, сообщает Пенсионный фонд.

Расшифровывается она так:

П – размер пенсии;

Зп – это заработная плата с учетом которой исчисляется пенсия;

Кс – это коэффициент страхового стажа застрахованного лица (которому и исчисляют пенсию).

Сколько стажа надо, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Чтобы выйти на заслуженный отдых, лицо должно приобрести стаж не менее определенного минимума. Требования зависят от возраста, сообщает ПФУ.

Сейчас эти минимумы следующие:

в 60 лет лицо может уйти на пенсию, если оно имеет по меньшей мере – 33 года страхового стажа;

в 63 года – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Какая надо зарплата, чтобы пенсия была 22 тысячи?

Рассмотрим ситуацию, когда человек может уйти на пенсию как можно скорее. То есть, в расчетах будем учитывать, что:

человек уходит на заслуженный отдых в 60 лет при наличии 33 лет страхового стажа, соответственно, его коэффициент – 0,33;

ожидаемая пенсия – 22 тысячи гривен.

Соответственно, если развернуть формулу, приведенную выше, получим ситуацию, где Зп = 22 тысячи / 0,33. Итак, доход, позволяющий получить такую пенсионную выплату – 66,7 тысячи гривен.

