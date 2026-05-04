Як визначається розмір пенсії?

Наразі для визначення розміру пенсії є утверджена формула: П = Зп х Кс, повідомляє Пенсійний фонд.

Розшифровується вона так:

П – розмір пенсії;

Зп – це заробітна плата з урахуванням якої обчислюється пенсія;

Кс – це коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи (якій і обчислюють пенсію).

Скільки стажу треба, аби піти на пенсію зараз?

Аби вийти на заслужений відпочинок, особа має набути стаж не менш як визначений мінімум. Вимоги залежать від віку, повідомляє ПФУ.

Наразі ці мінімуми такі:

в 60 років особа може піти на пенсію, якщо вона має щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Яка треба зарплата, аби пенсія була 22 тисячі?

Розглянемо ситуацію, коли особа може піти на пенсію якнайскоріше. Тобто, в розрахунках будемо враховувати, що:

людина йде на заслужений відпочинок у 60 років при наявності 33 років страхового стажу, відповідно, його коефіцієнт – 0,33;

очікувана пенсія – 22 тисячі гривень.

Відповідно, якщо розвернути формулу, наведену вище, отримаємо ситуацію, де Зп = 22 тисячі / 0,33. Отже, дохід, що дозволяє отримати таку пенсійну виплату – 66,7 тисячі гривень.

Що ще мають знати сучасні пенсіонери?