Какие активы Олейника конфискуют?

Речь идет об апелляционной жалобе на решение ВАКС от 4 сентября 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Решением суда первой инстанции было частично удовлетворено исковое заявление Минюста к Олейнику о применении санкций,

– отметили в ведомстве.

Ранее министерство получило отказ о взыскании в пользу государства доли корпоративных прав в компании "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", которой владеет жена экс-депутата Людмила Олейник.

Новое решение суда позволяет взыскать в доход государства такие активы Олейника:

6 объектов недвижимости, которые находятся в городе Черкассы;

1 объект недвижимого имущества в Киевской области;

моторное прогулочное судно;

долю корпоративных прав в ООО "Э.С.П. ТЕХНОЛОГИИ".

Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке,

– отметили в Минюсте.

Что известно о Владимире Олейнике?

Владимир Олейник был народным депутатом Украины VII созыва от "Партии регионов".

В Министерстве юстиции\ напомнили, что именно он был одним из основателей организации антиукраинского направления – "Комитета спасения Украины".

Олейник сбежал из Украины в Россию. Там экс-регионал подал судебный иск в Дорогомиловский районный суд Москвы, требуя признать события в Украине 2014 года государственным переворотом. В 2016 году суд поддержал его иск.

Заметим, что бывший нардеп активно присоединился к российским пропагандистским программам.

В своих выступлениях В. Олейник публично поддерживает и распространяет нарративы российской пропаганды с целью формирования искаженной позиции на события, которые происходят в Украине,

– добавили в Министерстве юстиции.

В частности, еще в 2018 году в эфире одного из телеканалов пропагандистов, по данным "Обозревателя", Олейник заявлял, что в Украине власть якобы захватило агрессивное меньшинство, "внуки и дети полицаев и бандеровцев".

