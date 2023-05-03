Кто помогает России

После наложения западных санкций на Россию, продажа золота стала закрытой на рынках Европы. Следовательно, компаниям, занимающимся торговлей золота, запрещается продавать его в других странах.

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Обратите внимание, что российский рынок не может поглотить 20 миллиардов долларов. Именно на такую сумму каждый год добывают золото.

Однако согласно данным фирмы ImportGenius некоторые малоизвестные фирмы пытаются помочь стране-агрессорке возобновить торговлю слитками. Речь идет о таких компаниях, как JPMorgan и HSBC.

Это становится возможным из-за того, что фирмам в других странах все еще разрешено работать с российскими металлами из-за отсутствия вторичных санкций.

Куда следует русское золото

Если отследить российские поставки, то можно обнаружить, что золото направляется в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция. В данных странах не действуют никакие ограничения.

Следовательно, в период с марта по август 2022 года через Гонконг было обработано более 300 миллионов долларов российского золота.

Еще одним ключевым пунктом назначения стала Турция. Только за март – август через аэропорт Стамбула прошло около 305 миллионов долларов российского золота.

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Атомные санкции должны заработать против России

Россия занимает первое место на мировом рынке атомного проектирования. И это даже несмотря на вторжение в Украину.

Обратите внимание! Согласно данным самого "Росатома" портфель зарубежных проектов по состоянию на конец 2022 года содержал 34 энергоблока в 11 странах. А финансовая оценка заказов на ближайшие 10 лет составляет 130-140 миллиардов долларов.

Не считая того, некие организации, входящие в "Росатом", тесновато соединены с русским военно-промышленным комплексом. Они вовлечены в разработку, испытания и производство ядерных боеприпасов страны и т.д.

Для того чтобы ограничить российское влияние на мировую ядерную энергетику, нужно ввести персональные санкции и ограничения на отдельные структуры "Росатома":