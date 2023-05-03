Кто помогает России
После наложения западных санкций на Россию, продажа золота стала закрытой на рынках Европы. Следовательно, компаниям, занимающимся торговлей золота, запрещается продавать его в других странах.
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Однако согласно данным фирмы ImportGenius некоторые малоизвестные фирмы пытаются помочь стране-агрессорке возобновить торговлю слитками. Речь идет о таких компаниях, как JPMorgan и HSBC.
Это становится возможным из-за того, что фирмам в других странах все еще разрешено работать с российскими металлами из-за отсутствия вторичных санкций.
Куда следует русское золото
Если отследить российские поставки, то можно обнаружить, что золото направляется в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турция. В данных странах не действуют никакие ограничения.
- Следовательно, в период с марта по август 2022 года через Гонконг было обработано более 300 миллионов долларов российского золота.
- Еще одним ключевым пунктом назначения стала Турция. Только за март – август через аэропорт Стамбула прошло около 305 миллионов долларов российского золота.
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Атомные санкции должны заработать против России
Россия занимает первое место на мировом рынке атомного проектирования. И это даже несмотря на вторжение в Украину.
Не считая того, некие организации, входящие в "Росатом", тесновато соединены с русским военно-промышленным комплексом. Они вовлечены в разработку, испытания и производство ядерных боеприпасов страны и т.д.
Для того чтобы ограничить российское влияние на мировую ядерную энергетику, нужно ввести персональные санкции и ограничения на отдельные структуры "Росатома":
- Нужно создать план действий, который бы уменьшил зависимость от корпорации "Росатом" на уровне ЕС и способствовал отказу от российских услуг;
- Заблокировать проекты "Росатома" за границей;
- Усилить экспортный контроль на уровне каждой страны и создать общеевропейский орган для контроля выполнения этой части санкционного механизма.