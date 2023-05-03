Хто допомагає Росії

Після накладання західних санкцій на Росію, продаж золота став закритим на ринках Європи. Відтак компаніям, які займаються торгівлею золота, забороняється продавати його в інших країнах.

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Зверніть увагу, що російський ринок не може поглинути 20 мільярдів доларів. Саме на таку суму щороку видобувають золота.

Однак згідно з даними фірми ImportGenius деякі маловідомі фірми намагаються допомогти країні-агресорці відновити торгівлю злитками. Йдеться про такі компанії, як JPMorgan та HSBC.

Це стає можливим через те, що фірмам в інших країнах все ще дозволено працювати з російськими металами через відсутність вторинних санкцій.

Куди прямує російське золото

Якщо відстежити російські поставки, то можна виявити те, що золото спрямовують до таких країн, як Об’єднані Арабські Емірати, Гонконг й Туреччина. У даних країнах не діють жодні обмеження.

Відтак у період з березня по серпень 2022 року через Гонконг було оброблено понад 300 мільйонів доларів російського золота.

Ще одним ключовим пунктом призначення стала Туреччина. Лише за березень – серпень через аеропорт Стамбула пройшло близько 305 мільйонів доларів російського золота.

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Атомні санкції повинні запрацювати проти Росії

Росія займає перше місце на світовому ринку атомного проєктування. І це навіть попри вторгнення в Україну.

Зверніть увагу! Згідно з даними самого "Росатома" портфель закордонних проєктів станом на кінець 2022 року містив 34 енергоблоки в 11 країнах. А фінансова оцінка замовлень на найближчі 10 років складає 130 – 140 мільярдів доларів.

Крім того, деякі організації, які входять в "Росатом", тісно пов’язані з російським військово-промисловим комплексом. Вони залучені до розробки, випробувань та виробництва ядерних боєприпасів країни тощо.

Для того, щоб обмежити російський вплив на світову ядерну енергетику, потрібно ввести персональні санкції та обмеження на окремі структури "Росатома":