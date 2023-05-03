Хто допомагає Росії
Після накладання західних санкцій на Росію, продаж золота став закритим на ринках Європи. Відтак компаніям, які займаються торгівлею золота, забороняється продавати його в інших країнах.
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Однак згідно з даними фірми ImportGenius деякі маловідомі фірми намагаються допомогти країні-агресорці відновити торгівлю злитками. Йдеться про такі компанії, як JPMorgan та HSBC.
Це стає можливим через те, що фірмам в інших країнах все ще дозволено працювати з російськими металами через відсутність вторинних санкцій.
Куди прямує російське золото
Якщо відстежити російські поставки, то можна виявити те, що золото спрямовують до таких країн, як Об’єднані Арабські Емірати, Гонконг й Туреччина. У даних країнах не діють жодні обмеження.
- Відтак у період з березня по серпень 2022 року через Гонконг було оброблено понад 300 мільйонів доларів російського золота.
- Ще одним ключовим пунктом призначення стала Туреччина. Лише за березень – серпень через аеропорт Стамбула пройшло близько 305 мільйонів доларів російського золота.
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Атомні санкції повинні запрацювати проти Росії
Росія займає перше місце на світовому ринку атомного проєктування. І це навіть попри вторгнення в Україну.
Крім того, деякі організації, які входять в "Росатом", тісно пов’язані з російським військово-промисловим комплексом. Вони залучені до розробки, випробувань та виробництва ядерних боєприпасів країни тощо.
Для того, щоб обмежити російський вплив на світову ядерну енергетику, потрібно ввести персональні санкції та обмеження на окремі структури "Росатома":
- Потрібно створити план дій, який би зменшив залежності від корпорації "Росатом" на рівні ЄС та сприяв відмові від російських послуг;
- Заблокувати проєкти "Росатому" за кордоном;
- Посилити експортний контроль на рівні кожної країни та створити загальноєвропейський орган для контролю виконання цієї частини санкційного механізму.