Почему газ дорожает в Европе

На прошлой неделе базовые европейские цены на природный газ подскочили до 75 евро за мегаватт-час из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Это более чем вдвое превышает показатель годичной давности. Последний раз цены находились на таком высоком уровне еще в конце 2022 года, после начала полномасштабной войны России против Украины, когда европейские страны начали стремительно сокращать зависимость от российского газа.

В то же время ситуация с запасами топлива вызывает беспокойство. По данным Gas Infrastructure Europe, европейские газохранилища сейчас заполнены примерно на 67%. Год назад этот показатель был близок к 80%.

Что предлагают в Кремле

На фоне роста цен Москва заявила, что европейские страны сами создали для себя дополнительные проблемы, отказавшись от российских энергоносителей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что странам Европы было бы лучше покупать более дешевый российский газ вместо дорогих поставок на спотовом рынке.

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Европейцы, конечно, должны искать более дешевые источники энергии. Российский газ – как трубопроводный, так и сжиженный природный газ – уже давно мог бы стать для них более дешевым вариантом, хотя СПГ всегда продается по ценам спотового рынка,

– сказал он на брифинге.

Отдельно Песков заявил, что Европа якобы могла бы воспользоваться газопроводом "Северный поток".

Он подчеркнул, что одна из ниток "Северного потока-2" осталась неповрежденной после взрывов на подводных газопроводах в 2022 году.

Ее можно было бы вернуть в эксплуатацию в очень короткие сроки,

– добавил Песков.

Впрочем, эти заявления Кремля прозвучали именно на фоне резкого роста стоимости газа в Европе и снижения уровня запасов. Москва таким образом пытается представить российский газ как способ смягчить последствия подорожания энергоносителей.

Напомним, отказ от российского газа стал стратегическим шагом ЕС после начала полномасштабной войны против Украины. По подсчетам аналитиков, в прошлом году экспорт российского трубопроводного газа в Европу обвалился на 44% – всего до 18 миллиардов кубометров.