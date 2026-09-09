Чому газ дорожчає в Європі

Минулого тижня базові європейські ціни на природний газ підскочили до 75 євро за мегават-годину, через загострення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Це більш ніж удвічі перевищує показник річної давності. Востаннє ціни перебували на такому високому рівні ще наприкінці 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, коли європейські країни почали стрімко скорочувати залежність від російського газу.

Водночас ситуація із запасами палива тривожна. За даними Gas Infrastructure Europe, європейські газові сховища зараз заповнені приблизно на 67%. Рік тому цей показник був близьким до 80%.

Що пропонують у Кремлі

На тлі зростання цін Москва заявила, що європейські країни самі створили для себе додаткові проблеми, відмовившись від російських енергоносіїв.

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що країни Європи могли б купувати дешевший російський газ замість дорогих поставок на спотовому ринку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Європейці, звичайно, повинні шукати дешевші джерела енергії. Російський газ – як трубопровідний, так і скраплений природний газ – уже давно міг би стати для них дешевшим варіантом, хоча СПГ завжди продається за цінами спотового ринку,

– сказав він на брифінгу.

Окремо Пєсков заявив, що Європа нібито могла б скористатися газопроводом "Північний потік".

Він наголосив, що одна з ниток "Північного потоку-2" залишилася неушкодженою після вибухів на підводних газопроводах у 2022 році.

Її можна було б повернути в експлуатацію в дуже короткі строки,

– додав Пєсков.

Втім, ці заяви Кремля пролунали саме на тлі різкого зростання вартості газу в Європі та зниження рівня запасів. Москва таким чином намагається представити російський газ як спосіб пом'якшити наслідки подорожчання енергоносіїв.

Нагадаємо, відмова від російського газу стала стратегічним кроком ЄС після початку повномасштабної війни проти України. За підрахунками аналітиків, минулого року експорт російського трубопровідного газу до Європи обвалився на 44% – усього до 18 мільярдів кубометрів.