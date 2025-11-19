Какие скидки делает Россия для Китая?

Российский производитель СПГ Novatek резко уменьшил стоимость своих партий на 30 – 40% с августа, чтобы поощрить китайские компании покупать газ из этого проекта, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Дело в том, что Novatek начал производство СПГ на заводе Arctic LNG 2 еще в декабре 2023 года. Однако компании не удалось продать ни одной партии газа до августа этого года, пока она не снизила для покупателей из Китая.

Первая партия газа, доставлена 28 августа, продавалась со скидкой 3 – 4 доллара к азиатскому бенчмарку.

Тогда как скидки на следующие поставки, которых было 14, составляли уже 30 – 40%.

Это означает, что партии продавались за 28 – 32 миллиона долларов, хотя как их реальная рыночная стоимость превышает 44 миллиона долларов,

– отмечает издание.

Какие санкции ввели США?

Предыдущий президент США Джо Байден ввел отдельные санкции против российского газового проекта Arctic LNG 2 и связанных с ним компаний и судов. Это произошло вскоре после запуска проекта в 2023 году.

Тогда французская TotalEnergies решила оставить оставила проект.

Однако две крупные государственные компании Китая – CNPC и CNOOC – остались в нем, владея долями по 10%.

Однако санкции сорвали планы России создать флот ледоколов для круглогодичных поставок газа из арктического проекта. Поэтому до августа 2025 года суда с СПГ просто дрейфовали или сбрасывали газ в плавучие хранилища из-за отсутствия покупателей. И это стоило Novatek миллионы долларов.

Как Китай обходит санкции?

Несмотря на то, что Вашингтон пытается усилить давление на Россию и ограничить ее доходы от продажи нефти и газа, Пекин продолжает покупать энергоресурсы у Москвы. МИД Китая, отвечая на вопрос о санкциях, заявил, что выступает против односторонних ограничений.

По словам источников, правительство Китая одобрило импорт газа. Более того, для импорта российского газа Китай якобы даже начал строить внутренний "теневой флот", который сможет транспортировать СПГ и обходить западные санкции, пишет Bloomberg.

Хотя мировой лидер по объему импорта энергии имеет значительные объемы газа через трубопроводы, что часто дешевле, морские закупки СПГ является способом дополнительной диверсификации поставок и одновременного укрепления связей с Россией,

– объясняют аналитики этот шаг Пекина.

Впрочем, пока "теневой флот" Китая находится лишь на начальном этапе.

Почему санкции США не работают против Китая?