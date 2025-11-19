Які знижки робить Росія для Китаю?

Російський виробник СПГ Novatek різко зменшив вартість своїх партій на 30 – 40% від серпня, аби заохотити китайські компанії купувати газ із цього проєкту, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Річ у тім, що Novatek розпочав виробництво СПГ на заводі Arctic LNG 2 ще у грудні 2023 року. Проте компанії не вдалося продати жодної партії газу до серпня цього року, доки вона не знизила для покупців з Китаю.

Перша партія газу, доставлена 28 серпня, продавалася зі знижкою 3 – 4 долари до азійського бенчмарку.

Тоді як знижки на наступні поставки, яких було 14, становили вже 30 – 40%.

Це означає, що партії продавалися за 28 – 32 мільйони доларів, хоча як їхня реальна ринкова вартість перевищує 44 мільйони доларів,

– зауважує видання.

Які санкції запровадили США?

Попередній президент США Джо Байден запровадив окремі санкції проти російського газового проєкту Arctic LNG 2 та пов’язаних з ним компаній і суден. Це сталося незабаром після запуску проєкту у 2023 році.

Тоді французька TotalEnergies вирішила залишити залишила проєкт.

Проте дві великі державні компанії Китаю – CNPC та CNOOC – залишилися у ньому, володіючи частками по 10%.

Однак санкції зірвали плани Росії створити флот криголамів для цілорічних постачань газу з арктичного проєкту. Тому до серпня 2025 року судна з СПГ просто дрейфували або скидали газ у плавучі сховища через відсутність покупців. І це коштувало Novatek мільйони доларів.

Як Китай обходить санкції?

Попри те, що Вашингтон намагається посилити тиск на Росію та обмежити її доходи від продажу нафти та газу, Пекін продовжує купувати енергоресурси у Москви. МЗС Китаю, відповідаючи на питання щодо санкцій, заявило, що виступає проти односторонніх обмежень.

За словами джерел, уряд Китаю схвалив імпорт газу. Ба більше, для імпорту російського газу Китай буцімто навіть почав розбудовувати внутрішній "тіньовий флот", який зможе транспортувати СПГ та обходити західні санкції, пише Bloomberg.

Хоча світовий лідер за обсягом імпорту енергії має значні обсяги газу через трубопроводи, що часто дешевші, морські закупівлі СПГ є способом додаткової диверсифікації постачання та одночасного зміцнення зв’язків із Росією,

– пояснюють аналітики цей крок Пекіну.

Втім, поки що "тіньовий флот" Китаю знаходиться лише на початковому етапі.

Чому санкції США не працюють проти Китаю?