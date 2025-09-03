Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами в Белом доме 3 сентября.
Что Трамп говорит о санкциях против Кремля?
Польский репортер во время встречи Трампа с президентом Польши Каролем Навроцким спросил у президента США, почему он много раз выражал разочарование Путиным, но не предпринимал никаких действий.
Когда вы говорите, что никаких действий не было, я думаю, вам следует найти себе новую работу,
– резко ответил Трамп.
Он упомянул о введении вторичных санкций против Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая. По словам американского лидера, это стоило России сотни миллиардов долларов. "И я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы", – подчеркнул президент США.
Какие еще новые заявления сделал Трамп?
Президент США заявил, что если он будет не доволен решением Путина, общественность увидит, что произойдет.
Трамп сказал, что пока не имеет никаких сообщений для российского диктатора.
По словам Трампа, он думал, что вторжение России в Украину будет проще завершить. Президент США добавил, что война – дело нелегкое и непредсказуемое, но "это будет сделано".