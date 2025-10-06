Какую помощь предоставит Украине Словакия?

О выделении помощи стало известно во время вступительного слова Калиняка на третьем Международном форуме оборонных индустрий, пишет 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Минобороны Словакии сообщил, что вместе с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем подписали меморандум о 14-го пакета поддержки. Он предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине.

Роберт Калиняк также рассказал, что 6 октября находится в Киеве, чтобы вместе со Шмыгалем определить возможные проекты для расширения "нашего уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества". Словацкий министр также отметил, что еще начала полномасштабного вторжения России в Украину Братислава в 15 раз увеличили мощности по производству артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, мы втрое увеличили производство систем непрямого огня,

– сказал Калиняк.

Также министр отметил озвученная на форуме президентом Украины Владимиром Зеленским информация о способности Украины производить 40 единиц САУ "Богдана" в месяц. Роберт Калиняк заявил, что то, как улучшается украинская промышленность "действительно впечатляет".

Обратите внимание! Калиняк также рассказал, что во время недавней встречи Роберта Фицо с Владимиром Зеленским оборонное сотрудничество было определено как одна из главных тем будущей четвертой совместной межправительственной сессии.

Также Роберт Калиняк анонсировал проведение переговоров между Словакией и Украиной по оборонной промышленности по конкретным проектам для усиления сотрудничества. Это также передает "Интерфакс-Украина".

Мы открыты к инвестициям в совместные оборонные проекты по обе стороны словацко-украинской границы. Поэтому я включил в свою делегацию нескольких представителей словацкой оборонной промышленности,

– сообщил Калиняк.

Заметьте! Эти представители должны провести переговоры со своими украинскими коллегами по конкретным проектам для усиления нашего сотрудничества.

Что еще известно о Словакии сейчас?