Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который зарегистрировали в Верховной Раде 14 сентября. Как изменится средняя зарплата в 2025 году, пишет 24 Канал.

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Размер средней зарплаты в Украине на 2025 год

Если сравнивать со II кварталом 2023, среднемесячная заработная плата за II квартал 2024 выросла на 22,1% год к году и составила 20 964 гривен.

Рост средней зарплаты также заложен в госбюджете на 2025 год. В частности, прогнозируется повышение как в номинальном выражении до 24 389 гривны, так и в реальном – на 8,1% к предыдущему году.

Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов,

– отметили в пояснительной записке к проекту закона.

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Основные прогнозные макропоказатели: