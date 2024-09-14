Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, який зареєстрували у Верховній Раді 14 вересня. Як зміниться середня зарплата у 2025 році, пише 24 Канал.

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Розмір середньої зарплати в Україні на 2025 рік

Якщо порівнювати з II кварталом 2023, середньомісячна заробітна плата за II квартал 2024 зросла на 22,1% рік до року та становила 20 964 гривень.

Ріст середньої зарплати також закладений у держбюджеті на 2025 рік. Зокрема, прогнозується підвищення як у номінальному вираженні до 24 389 гривні, так і в реальному — на 8,1% до попереднього року.

Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати й залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів,

– наголосили в пояснювальній записці до проєкту закону.

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Основні прогнозні макропоказники: