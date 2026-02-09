Куда украинцы переносят свои номера?

О том, от какого мобильного оператора номера "убегают", говорится в статистике Нацкомиссии государственного регулирования в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Так, в течение 2025 года 250 259 абонентов покинули сеть "Киевстар". Это самый большой показатель.

В других сетях потери фиксировались на таком же уровне:

Vodafone – ушли 158 856 абонентов;

– ушли 158 856 абонентов; lifecell – 84 449 абонентов;

– 84 449 абонентов; " Интертелеком " – 826 абонентов;

" – 826 абонентов; "ТриМоб" – 1 208 абонентов.

Интересно! Чаще всего украинцы переносили номера в lifecell. Речь идет о 307 855 номерах.

На Vodafonе перешли 95 147 абонентов, на "Киевстар" – 92 226. Закрывают рейтинг "ТриМоб" и "Интертелеком", которые получили 188 и 181 абонентов соответственно.

С учетом количества номеров, "ушедших" от lifecell, оператор все равно остается самым востребованным на рынке. По функции MNP (бесплатная смена оператора без потери номера) количество абонентов lifecell выросло на 223 406 новых подключений.

Почему украинцы меняют мобильных операторов?

Перенос номера к другому оператору можно объяснить в частности повышением цен.

Так, в 2025 году, январь стал рекордным месяцем, когда функцией MNP воспользовались 145 290 абонентов.

В комиссии говорят, что такой резкий переход связан с повышением тарифов отдельных операторов в конце 2024 года.

Обратите внимание! Всего от мобильных операторов за 2025 год ушли 495 597 абонентов.

Меньше всего украинцы переходили к другому оператору в июне, когда зафиксировали 20 452 случая пользования услугой.

Как "Киевстар" спасает ситуацию?

Ранее сообщалось, что сеть "Киевстар" запускает новую услугу для клиентов. Кто хочет воспользоваться функцией MNP, может сделать это без посещения магазина, а дома.

Для этого достаточно заказать SIM-карту с доставкой на дом или в отделение "Новой почты". Перед этим на сайте подать соответствующую заявку.

В сети "Киевстар" отмечают, что услуга упрощает процесс перехода от оператора к оператору. Также это уникальная возможность, что ориентирована на удобство пользователей.

Какие изменения готовят мобильные операторы для украинцев в 2026 году?

Оператор lifecell вводит изменения для своих абонентов. Есть возможность купить тариф, по которому в течение 2 лет не будет повышаться стоимость услуг. Она будет оставаться на уровне 190 гривен в месяц.

В то же время операторы заботятся о доступности своих услуг и пересматривают тарифы с учетом бюджетных решений для абонентов. Особое внимание обратили на расходы и потребности пенсионеров, которые не могут остаться без связи. Поэтому финансовая составляющая должна быть соответствующей.