Почему украинцы стали меньше донатить

Снижение происходит на фоне беспокойства относительно будущего страны после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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В 2022 году пожертвования в Благотворительный фонд волонтера Сергея Притулы поступали в таких объемах, что организация смогла приобрести спутник для Министерства обороны. Однако в 2024 году ситуация изменилась.

Сейчас украинцы более осторожны в финансировании военных нужд. Это объясняется двумя факторами:

рост экономических трудностей;

усталость от войны.

Чтобы собрать те же суммы, нам приходится работать втрое труднее, чем в предыдущие годы,

— сказал Сергей Притула в комментарии для Bloomberg.

Настроение в стране ухудшилось еще и по следующим причинам:

успехи российской армии;

непопулярная кампания мобилизации;

отключение электроэнергии.

Кроме того, согласно словам волонтера, война снизила доходы некоторых домохозяйств. Также на донаты влияет повышение налогов.

Страх перед тем, что Трамп может сократить военную помощь или заставить Киев пойти на неблагоприятную сделку, делает перспективы еще более мрачными,

— пишет издание.

Волонтер Анна Морозова говорит, что многие украинцы, которые пошли на фронт, заставили своих близких подходить к донатам более прагматично. Поэтому многие прямо поддерживают военных, а не через волонтерские фонды.

Важно! Под давлением Международного валютного фонда парламент в октябре принял закон о повышении налогов для домохозяйств, однако президент Владимир Зеленский еще не подписал его.

В то же время донаты остаются жизненно важными для многих ниш, которые не покрываются государством, о чем рассказал заместитель председателя фонда "Вернись живым" Олег Карпенко.

Ирина Шевченко, пресс-секретарь украинского батальона, которая сейчас служит в Донецкой области, сообщила, что лучшим годом по объемам пожертвований был год полномасштабного вторжения, то есть 2022. Но с тех пор суммы постепенно уменьшаются.

В прошлом году собирать пожертвования было труднее. Но мы могли рассчитывать, что за месяц-два наше подразделение получит необходимые инструменты для нейтрализации россиян,

— отметила Шевченко.

Как сильно уменьшилась поддержка украинской армии

Четыре фонда, которые собирают средства на самооборону страны, в частности два крупнейших в стране, сообщили о значительном сокращении пожертвований в этом году. Например, представители фонда Притулы заявили, что объемы пожертвований снизились примерно на пятую часть. А другие подобные организации подверглись еще большим сокращениям.

Важно! Собранные волонтерами средства покрывают лишь небольшую часть потребностей армии. В этом году фонд Притулы собрал 1,4 миллиарда гривен (примерно 34 миллиона долларов), тогда как военный бюджет Украины превышает 50 миллиардов долларов.

Однако пожертвования все равно остаются важным источником поддержки, дополняя государственные средства. Благодаря пожертвованиям волонтеры могут оперативно закрывать индивидуальные запросы военных - от одежды и автомобилей до разведывательных дронов, минуя бюрократические преграды,

— говорится в материале.

Крупнейшая военная благотворительная организация Украины - фонд "Вернись живым" - заявила о снижении пожертвований примерно на 15%.

Сам Сергей Притула указывает на экономические трудности, с которыми сталкиваются украинцы.

Этим летом, во время отключений света, потребность сделать пожертвование конкурировала с необходимостью купить генератор,

— сказал волонтер.

По результатам августовского опроса Киевского международного института социологии и Центра Разумкова, более половины украинцев продолжают донатить армии.

Интересно! В то же время более трети граждан уменьшили свои взносы по сравнению с прошлым годом.