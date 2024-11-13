Чому українці стали менше донатити

Зниження відбувається на тлі занепокоєнь щодо майбутнього країни після переобрання Дональда Трампа на пост президента США, повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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У 2022 році пожертви до Благодійного фонду волонтера Сергія Притули надходили в таких обсягах, що організація змогла придбати супутник для Міністерства оборони. Проте у 2024 році ситуація змінилася.

Наразі українці обережніші щодо фінансування військових потреб. Це пояснюється двома факторами:

зростання економічних труднощів;

втома від війни.

Щоб зібрати ті ж суми, нам доводиться працювати втричі важче, ніж у попередні роки,

– сказав Сергій Притула у коментарі для Bloomberg.

Настрій в країні погіршився ще й через такі причини:

успіхи російської армії;

непопулярна кампанія мобілізації;

відключення електроенергії.

Крім того, згідно зі словами волонтерки, війна знизила доходи деяких домогосподарств. Також на донати впливає підвищення податків.

Страх перед тим, що Трамп може скоротити військову допомогу або змусити Київ піти на несприятливу угоду, робить перспективи ще похмурішими,

– пише видання.

Водночас волонтерка Ганна Морозова каже, що багато українців, які пішли на фронт, змусили своїх близьких підходити до донатів більш прагматично. Тому чимало людей прямо підтримують військових, а не через волонтерські фонди.

Важливо! Під тиском Міжнародного валютного фонду парламент у жовтні ухвалив закон про підвищення податків для домогосподарств, проте президент Володимир Зеленський ще не підписав його.

Водночас донати залишаються життєво важливими для багатьох ніш, які не покриваються державою, про що розповів заступник голови фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Зокрема, Ірина Шевченко, речниця українського батальйону, яка зараз служить у Донецькій області, повідомила, що найкращим роком за обсягами пожертв був рік повномасштабного вторгнення, тобто 2022.

Минулого року збирати пожертви було важче. Але ми могли розраховувати, що за місяць-два наш підрозділ отримає необхідні інструменти для нейтралізації росіян,

— зазначила Шевченко.

Як сильно зменшилась підтримка української армії

Чотири фонди, які збирають кошти на самооборону країни, зокрема два найбільші в країні, повідомили про значне скорочення пожертв цього року. Наприклад, представники фонду Притули заявили, що обсяги пожертв знизилися приблизно на п’яту частину. А інші подібні організації зазнали ще більших скорочень.

Важливо! Зібрані волонтерами кошти покривають лише невелику частину потреб армії. Цього року фонд Притули зібрав 1,4 мільярда гривень (приблизно 34 мільйони доларів), тоді як військовий бюджет України перевищує 50 мільярдів доларів.

Однак пожертви все одно залишаються важливим джерелом підтримки, доповнюючи державні кошти. Завдяки пожертвам волонтери можуть оперативно закривати індивідуальні запити військових – від одягу та автомобілів до розвідувальних дронів, оминаючи бюрократичні перепони,

– йдеться у матеріалі.

Найбільша військова благодійна організація України – фонд "Повернись живим" – заявила про зниження пожертв приблизно на 15%. Сам Сергій Притула вказує на економічні труднощі, з якими зіштовхуються українці.

Цього літа, під час відключень світла, потреба зробити пожертву конкурувала з необхідністю купити генератор,

– сказав волонтер.

За результатами серпневого опитування Київського міжнародного інституту соціології та Центру Разумкова, понад половина українців продовжують донатити армії.

Цікаво! Водночас більше третини громадян зменшили свої внески порівняно з минулим роком.