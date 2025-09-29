Как в НКРЭКУ реагируют на увольнение в "Укрэнерго"?

Регулятор отмечает, что компания должна была сообщить ему заблаговременно о кадровых изменениях, однако не сделала этого. Это может угрожать ее сертификации как оператора системы передачи, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление НКРЭКУ.

Смотрите также Укрэнерго взыскало с компании Ахметова 5 миллионов гривен за долги

По данным НКРЭКУ, законодательство требует от "Укрэнерго" информировать в течение 3 рабочих дней о назначении или увольнении членов правления, а также предоставлять соответствующие документы.

Внезапные кадровые решения в отношении председателя и членов правления НЭК "Укрэнерго" выглядят как нарушение правил сертификации, что требует дополнительного изучения,

– отметил регулятор.

Кроме того, соответствии с положением директивы Европарламента, регулятор имеет право в течение трех недель высказать возражения относительно преждевременного увольнения руководства, если возникают сомнения в его обоснованности.

В своем заявлении НКРЭКУ добавляет, что такие увольнения создали "опасный управленческий вакуум". Соответственно, это вызвало сомнения, что компания способна эффективно управлять системой передачи.

Никакие изменения в составе руководства не могут ставить под угрозу устойчивость и работу энергосистемы. В связи с этим НКРЭКУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о ситуации с соблюдением требований законодательства со стороны Наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго",

– подчеркнул регулятор.

К тому же, по мнению НКРЭКУ, такой внезапный шаг "Укрэнерго" грозит потерей доверия международных партнеров Украины и опасен для импорта электроэнергии накануне отопительного сезона.

Что известно об увольнении в "Укрэнерго"?

В пятницу "Экономическая правда" сообщила об увольнении Виталия Зайченко, который последние три месяца был председателем правления "Укрэнерго".

Также всех других членов правления энергетической компании уволили, предоставив им статус временно исполняющих обязанности.

Позже в компании объяснили, что уволили Зайченко из-за потери доверия к нему со стороны наблюдательного совета.

Важно! Обязанности председателя правления компании пока временно будет исполнять Алексей Брехт, который возглавлял "Укрэнерго" с сентября 2024 года по июнь 2025 года.

Что известно о руководителях "Укрэнерго"?