Як у НКРЕКП реагують на звільнення в "Укренерго"?

Регулятор зазначає, що компанія мала повідомити йому завчасно про кадрові зміни, однак не зробила цього. Це може загрожувати її сертифікації як оператора системи передачі, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву НКРЕКП.

Дивіться також Укренерго стягнуло з компанії Ахметова 5 мільйонів гривень за борги

За даними НКРЕКП, законодавство вимагає від "Укренерго" інформувати протягом 3 робочих днів про призначення чи звільнення членів правління, а також надавати відповідні документи.

Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго"» виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення,

– зазначив регулятор.

Окрім того, відповідно до положення директиви Європарламенту, регулятор має право протягом трьох тижнів висловити заперечення щодо передчасного звільнення керівництва, якщо виникають сумніви щодо його обґрунтованості.

У своїй заяві НКРЕКП додає, що такі звільнення створили "небезпечний управлінський вакуум". Відповідно, це викликало сумніви, що компанія здатна ефективно керувати системою передачі.

Жодні зміни у складі керівництва не можуть ставити під загрозу стійкість та роботу енергосистеми. У зв’язку з цим НКРЕКП найближчим часом розгляне питання про ситуацію з дотриманням вимог законодавства з боку Наглядової ради НЕК "Укренерго",

– наголосив регулятор.

До того ж, на думку НКРЕКП, такий раптовий крок "Укренерго" загрожує втратою довіри міжнародних партнерів України та небезпечний для імпорту електроенергії напередодні опалювального сезону.

Що відомо про звільнення в "Укренерго"?

У п'ятницю "Економічна правда" повідомила про звільнення Віталія Зайченка, який останні три місяці був головою правління "Укренерго".

Також усіх інших членів правління енергетичної компанії звільнили, надавши їм статус тимчасово виконуючих обов'язки.

Пізніше в компанії пояснили, що звільнили Зайченка через втрату довіри до нього з боку наглядової ради.

Важливо! Обов’язки голови правління компанії наразі тимчасово виконуватиме Олексій Брехт, який очолював "Укренерго" з вересня 2024 року по червень 2025 року.

Що відомо про керівників "Укренерго"?