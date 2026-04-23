Какой новый проект планируют запустить в Украине?

Она весьма важна в условиях длительного влияния войны на природные ресурсы, о чем говорится на сайте Минэкономики.

Инициативу начали Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Согласно информации, проект предусматривает:

развитие лесных и агролесомелиоративных систем;

воспроизводство экосистемных услуг;

внедрение устойчивых практик управления природными ресурсами.

Цель проекта – это преодоление деградации земель и усиление климатической устойчивости. Эксперты оценивают, что было повреждено или деградировано около 2,9 миллиона гектаров лесных территорий. И это все вследствие регулярных пожаров, российских обстрелов, загрязнения взрывоопасными предметами и химического поражения.

Центр нацсопротивления сообщает, что Россия планирует массовый вылов медуз. А в перспективе это может привести к деградации экосистемы Азовского моря и превращения отдельных участков в так называемые "мертвые зоны".

Значительная часть этих площадей до сих пор остается недоступной, а последствия разрушений выходят далеко за пределы лесного сектора. В частности они влияют на сельское хозяйство, благосостояние украинцев и тому подобное.

Тарас Высоцкий заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Восстановление лесных ландшафтов – это не только ответ на разрушения, вызванные войной, но и стратегическая инвестиция в будущее страны. Для нас это приоритетная задача, сочетающая экологическое восстановление с усилением устойчивости сельских общин. Такие инициативы закладывают основу для развития современного, эффективного и устойчивого лесного сектора Украины.

Глава Офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова отметила, что запуск проекта является шагом для формирования системной инвестиции в восстановление лесных ландшафтов, а в условиях длительного воздействия войны на природные ресурсы и институты инициатива создает основу для восстановления.

В 2017 – 2023 годах реализовали программу, которая способствовала укреплению систем мониторинга, совершенствованию законодательной и политической базы, а также внедрению практик устойчивого управления земельными ресурсами на площади более 248 тысяч гектаров.

Сейчас Минэкономики рассматривает новую инициативу как составляющую долгосрочной стратегии.

