Який новий проєкт планують запустити в Україні?

Вона вельми важлива в умовах тривалого впливу війни на природні ресурси, про що йдеться на сайті Мінекономіки.

Читайте також Український газ допоможе Європі позбутися залежності від Росії, але є нюанс

Ініціативу розпочали Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО).

Згідно з інформацією, проєкт передбачає:

розвиток лісових та агролісомеліоративних систем;

відтворення екосистемних послуг;

впровадження сталих практик управління природними ресурсами.

Мета проєкту – це подолання деградації земель та посилення кліматичної стійкості. Експерти оцінюють, що було пошкоджено або деградовано близько 2,9 мільйона гектарів лісових територій. І це все унаслідок регулярних пожеж, російських обстрілів, забруднення вибухонебезпечними предметами та хімічного ураження.

Зауважте! Центр нацспротиву повідомляє, що Росія планує масовий вилов медуз. А у перспективі це може призвести до деградації екосистеми Азовського моря та перетворення окремих ділянок на так звані "мертві зони".

Значна частина цих площ досі залишається недоступною, а наслідки руйнувань виходять далеко за межі лісового сектору. Зокрема вони впливають на сільське господарство, добробут українців тощо.

Тарас Висоцький заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Відновлення лісових ландшафтів – це не лише відповідь на руйнування, спричинені війною, а й стратегічна інвестиція в майбутнє країни. Для нас це пріоритетне завдання, що поєднує екологічне відновлення з посиленням стійкості сільських громад. Такі ініціативи закладають основу для розвитку сучасного, ефективного та стійкого лісового сектору України.

Голова Офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова зазначила, що запуск проєкту є кроком для формування системної інвестиції у відновлення лісових ландшафтів, а в умовах тривалого впливу війни на природні ресурси та інституції ініціатива створює основу для відновлення.

У 2017 – 2023 роках реалізували програму, яка сприяла зміцненню систем моніторингу, вдосконаленню законодавчої та політичної бази, а також впровадженню практик сталого управління земельними ресурсами на площі понад 248 тисяч гектарів.

