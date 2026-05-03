Выплачивают ли пенсию военным во время службы или мобилизации?

В Украине порядок выплаты пенсий военнослужащим в случае повторного прохождения службы зависит от оснований возвращения в армию. Закон разграничивает добровольное заключение контракта и призыв по мобилизации.

Согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", если лицо повторно поступает на военную службу по контракту, оно снова приобретает статус военнослужащего.

В таком случае выплата ранее назначенной пенсии приостанавливается на весь период службы. Это связано с тем, что военный получает денежное обеспечение по месту службы.

Обратите внимание! В то же время другой подход применяется в случае призыва. Если пенсионера мобилизуют, государство не прекращает выплату пенсии, то она продолжается на общих основаниях.

Как пояснила 24 Каналу юрист Алена Чмона, такая разница заложена непосредственно в законодательстве: добровольное возвращение к службе и выполнение обязанности по призыву имеют разный правовой режим.

Таким образом:

в случае контракта выплата пенсии не осуществляется на период службы;

в случае мобилизации пенсия сохраняется.

Такой подход позволяет избежать двойного финансового обеспечения в одном случае и гарантирует социальную защиту в другом.

Какие условия назначения военной пенсии?

В Украине пенсионное обеспечение военнослужащих имеет четко определенные условия и привязано к моменту завершения службы. Согласно законодательству, выплата пенсий в большинстве случаев начинается именно после увольнения с военной службы.

Одним из ключевых видов является пенсия за выслугу лет. Она назначается военным, которые уволились со службы и имеют достаточный стаж, минимальные требования которого постепенно росли и сейчас составляют от 20 до 25 лет в зависимости от периода увольнения.

Справочно: В то же время закон предусматривает и другие основания для получения такой пенсии. В частности, право возникает в случае достижения 45 лет при наличии необходимого страхового стажа, часть которого должна приходиться на военную службу или приравненные к ней виды деятельности.

Отдельно урегулированы пенсии по инвалидности. Они назначаются, если инвалидность наступила во время службы или была связана с ее прохождением, даже если проявилась позже. Важно, что причинная связь со службой определяется медико-социальными экспертными комиссиями.

Какой размер пенсий военнослужащих?