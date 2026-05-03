Чи виплачують пенсію військовим під служби або мобілізації?

В Україні порядок виплати пенсій військовослужбовцям у разі повторного проходження служби залежить від підстав повернення до війська. Закон розмежовує добровільне укладення контракту та призов під час мобілізації.

Цікаво Справа не лише у віці: як одна довідка може збільшити пенсію на 1000 гривень

Згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", якщо особа повторно вступає на військову службу за контрактом, вона знову набуває статусу військовослужбовця.

У такому випадку виплата раніше призначеної пенсії призупиняється на весь період служби. Це пов’язано з тим, що військовий отримує грошове забезпечення за місцем служби.

Зверніть увагу! Водночас інший підхід застосовується у разі призову. Якщо пенсіонера мобілізують, держава не припиняє виплату пенсії, то вона продовжується на загальних підставах.

Як пояснила 24 Каналу юристка Альона Чмона, така різниця закладена безпосередньо в законодавстві: добровільне повернення до служби та виконання обов’язку за призовом мають різний правовий режим.

Таким чином:

у разі контракту виплата пенсії не здійснюється на період служби;

у разі мобілізації пенсія зберігається.

Такий підхід дозволяє уникнути подвійного фінансового забезпечення в одному випадку та гарантує соціальний захист у іншому.

Які умови призначення військової пенсії?

В Україні пенсійне забезпечення військовослужбовців має чітко визначені умови та прив’язане до моменту завершення служби. Згідно із законодавством, виплата пенсій у більшості випадків починається саме після звільнення з військової служби.

Одним із ключових видів є пенсія за вислугу років. Вона призначається військовим, які звільнилися зі служби та мають достатній стаж, мінімальні вимоги якого поступово зростали і нині становлять від 20 до 25 років залежно від періоду звільнення.

Довідково: Водночас закон передбачає й інші підстави для отримання такої пенсії. Зокрема, право виникає у разі досягнення 45 років за наявності необхідного страхового стажу, частина якого має припадати на військову службу або прирівняні до неї види діяльності.

Окремо врегульовано пенсії по інвалідності. Вони призначаються, якщо інвалідність настала під час служби або була пов’язана з її проходженням, навіть якщо проявилася пізніше. Важливо, що причинний зв’язок із службою визначається медико-соціальними експертними комісіями.

Який розмір пенсій військовослужбовців?