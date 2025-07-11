В Германии могут изменить правила выплат украинским беженцам?

Сокращение в частности будет происходить задним числом, пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

Читайте также В Германии стремительно растет количество бездомных: каждый третий – украинец

Украинцам, которые приехали в Германию которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, будут платить меньше, чем тем, кто прибыл раньше. Вместо 563 евро на человека, как и безработным немцам, новоприбывшим украинцам будут платить 441 евро, что является прожиточным минимумом для тех, кто просит убежище в Германии.

В то же время в Федеральном министерстве труда и социальных вопросов Германии не прогнозируют точные даты. Однако правительство не отказывается от планов разделить украинских беженцев на две группы.

Однако существует определенная проблема. Дело в том, что соцвыплаты для безработных, которые получали украинские беженцы, покрываются из целого ряда фондов. Но содержание беженцев по обычной процедуре, на которую переводят новоприбывших украинцев, "ложится на плечи местных бюджетов".

Какие еще проблемы могут ожидать немецкие общины? В то же время местные общины в Германии опасаются бюрократического хаоса из-за реализация изменений "задним числом". Кроме выплат и оформления документов, на местные общины также будет возложена ответственность за размещение беженцев в приютах и различных соцпомещениях, тогда как раньше украинцы имели возможность арендовать жилье на свое усмотрение. Еще один "груз на плечи" общин – это медицинское обеспечение, ведь, новоприбывшие украинские беженцы потеряют медицинское страхование.

Заметьте! Кроме того, граждане уже готовятся к жалобам и искам от недовольных потерей выплат украинских беженцев.

Придется ли вернуть "лишние" выплаты?

Зато эксперт по вопросам социальной защиты юридической компании Томас Франц отметил, что возвращать "лишние" выплаты не придется. Решение о назначении социальных выплат принимаются, как правило, на год и только в исключительных случаях – на полгода. То есть те, кому уже назначили выплаты на год, могут рассчитывать на них.

Обратите внимание! В то же время Франц признает, что из-за "подвешенной" ситуации в ожидании законодательных изменений ведомства могут в некоторых случаях затягивать с принятием решений о выплатах.