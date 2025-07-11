У Німеччині можуть змінити правила щодо виплат українським біженцям?

Скорочення зокрема відбуватиметься заднім числом, пише 24 Канал з посиланням на DW.

Читайте також У Німеччині стрімко зростає кількість безхатьків: кожен третій – українець

Українцям, які приїхали до Німеччині після 1 квітня 2025 року, платитимуть менше, ніж тим, хто прибув раніше. Замість 563 євро на людину, як і безробітним німцям, новоприбулим українцям платитимуть 441 євро, що є прожитковим мінімумом для тих, хто просить притулок у Німеччині.

Водночас у Федеральному міністерстві праці й соціальних питань Німеччини не прогнозують точні дати. Однак уряд не відмовляється від планів розділити українських біженців на дві групи.

Проте існує певна проблема. Річ у тім, що соцвиплати для безробітних, які отримували українські біженці, покриваються з цілої низки фондів. Але утримання біженців за звичайною процедурою, на яку переводять новоприбулих українців, "лягає на плечі місцевих бюджетів".

Які ще проблеми можуть очікувати на німецькі громади? Водночас місцеві громади в Німеччині побоюються бюрократичного хаосу через реалізація змін "заднім числом". Крім виплат і оформлення документів, на місцеві громади також буде покладено відповідальність за розміщення біженців у притулках і різних соцпомешканнях, тоді як раніше українці мали можливість орендувати житло на свій розсуд. Ще один "тягар на плечі" громад – це медичне забезпечення, адже, новоприбулі українські біженці втратять медичне страхування.

Зауважте! Крім того, громадяни вже готуються до скарг і позовів від незадоволених втратою виплат українських біженців.

Чи доведеться повернути "зайві" виплати?

Натомість експерт з питань соціального захисту юридичної компанії Томас Франц зазначив, що повертати "зайві" виплати не доведеться. Рішення про призначення соціальних виплат ухвалюються, як правило, на рік і лише у виняткових випадках – на пів року. Тобто ті, кому вже призначили виплати на рік, можуть розраховувати на них.

Зверніть увагу! Водночас Франц визнає, що через "підвішену" ситуацію в очікуванні законодавчих змін відомства можуть у деяких випадках зволікати з ухваленням рішень про виплати.