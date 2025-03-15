Какие проблемы с выплатами есть в армии

Военные часто обращаются из-за того, что части не проводят индексацию выплат, объясняя это отсутствием средств, передает 24 Канал со ссылкой на Hromadske.

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Нередко жалобы военных Вооруженных Сил Украины касаются отказа в выплатах во время стационарного лечения. Это случается, когда в заключении ВВК не указано, что ранение связано с защитой Украины. Причина – в справке об обстоятельствах ранения нет соответствующей информации.

Адвокаты объясняют, что после подачи повторной справки и привлечения юристов, военным назначают дополнительные выплаты за весь период лечения. В некоторых случаях воинские части не выдают справки об обстоятельствах ранения, а сами подразделения уже расформированы, что затрудняет доказывание права на выплаты.

К слову! Правозащитники отмечают, что бойцы часто обращаются за помощью, но когда узнают, что процесс может быть длительным, отказываются бороться, даже если речь идет о сотнях тысяч гривен.

Что изменилось в выплатах в 2025 году

В 2025 году во время военного положения базовое денежное обеспечение выросло с 10 до около 20 тысяч гривен.

В то же время была отменена надбавка в 30 тысяч гривен, введенную ранее, чтобы обеспечить более справедливую систему выплат.

В структуру денежного обеспечения входят следующие основные виды выплат:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные доплаты (в зависимости от условий службы);

различные виды вознаграждений;

премии.

Обратите внимание! Сейчас минимальная зарплата для рекрутов составляет 20,13 тысячи гривен, а вознаграждения на передовой – от 30 до 100 тысяч гривен, в зависимости от обстоятельств службы.