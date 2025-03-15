Які проблеми з виплатами є в армії

Військові часто звертаються через те, що частини не проводять індексацію виплат, пояснюючи це відсутністю коштів, передає 24 Канал з посиланням на Hromadske.

Читайте також Доходи пенсійного фонду зросли на початку 2025 року

Нерідко скарги військових Збройних Сил України стосуються відмови у виплатах під час стаціонарного лікування. Це трапляється, коли у висновку ВЛК не зазначено, що поранення пов’язане із захистом України. Причина – у довідці про обставини поранення немає відповідної інформації.

Адвокати пояснюють, що після подання повторної довідки та залучення юристів, військовим призначають додаткові виплати за весь період лікування. У деяких випадках військові частини не видають довідки про обставини поранення, а самі підрозділи вже розформовані, що ускладнює доведення права на виплати.

До слова! Правозахисники зазначають, що бійці часто звертаються по допомогу, але коли дізнаються, що процес може бути тривалим, відмовляються боротися, навіть якщо мова йде про сотні тисяч гривень.

Що змінилося у виплатах у 2025 році

У 2025 році під час воєнного стану базове грошове забезпечення зросло з 10 до близько 20 тисяч гривень.

Водночас було скасовано надбавку у 30 тисяч гривень, запроваджену раніше, щоб забезпечити більш справедливу систему виплат.

До структури грошового забезпечення входять такі основні види виплат:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні доплати (залежно від умов служби);

різні види винагород;

премії.

Зауважте! Наразі мінімальна зарплата для рекрутів становить 20,13 тисячі гривень, а винагороди на передовій – від 30 до 100 тисяч гривень, залежно від обставин служби.