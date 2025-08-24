Возрастет ли минимальная зарплата в 2025 году?

Для сравнения: сейчас "минималка" составляет 8 000 гривен, и до конца 2025 года останется на этом уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Таким образом, за три года она вырастет более чем на 2 000 гривен, что должно стать определенным "финансовым буфером" для работников в период высокой инфляции и войны.

При этом, динамика роста минимальной зарплаты будет следующей:

с 1 января 2026 года – 8 688 гривен;

2027 год – 9 374 гривны;

2028 год – 10 059 гривен.

Как рост минималки отразится на пенсиях украинцев?

Важный нюанс: повышение минимальной зарплаты не означает автоматического роста пенсий. Размер минимальной пенсии зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а не от "минималки".

Правительство предлагает также пересмотреть этот показатель:

2026 год – 2 564 гривны;

2027 год – 2 715 гривен;

2028 год – 2 859 гривен.

Для сравнения, в 2025 году он составляет 2 361 гривну. Именно эти цифры будут определять базу для расчета пенсий.

Что известно о пенсионной реформе и индексации