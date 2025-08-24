Чи зросте мінімальна зарплата у 2025 році?

Для порівняння: наразі "мінімалка" становить 8 000 гривень, та до кінця 2025 року залишиться на цьому рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ В НБУ розповіли, як зростатиме мінімальна зарплата в Україні

Таким чином, за три роки вона зросте більш ніж на 2 000 гривень, що має стати певним "фінансовим буфером" для працівників у період високої інфляції та війни.

При цьому, динаміка зростання мінімальної зарплати буде наступною:

з 1 січня 2026 року – 8 688 гривень;

2027 рік – 9 374 гривні;

2028 рік – 10 059 гривень.

Як зростання мінімалки відібʼється на пенсіях українців?

Важливий нюанс: підвищення мінімальної зарплати не означає автоматичного зростання пенсій. Розмір мінімальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а не від "мінімалки".

Уряд пропонує також переглянути цей показник:

2026 рік – 2 564 гривні;

2027 рік – 2 715 гривень;

2028 рік – 2 859 гривень.

Для порівняння, у 2025 році він становить 2 361 гривню. Саме ці цифри визначатимуть базу для розрахунку пенсій.

Що відомо про пенсійну реформу та індексацію