Чи зросте мінімальна зарплата у 2025 році?
Для порівняння: наразі "мінімалка" становить 8 000 гривень, та до кінця 2025 року залишиться на цьому рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Таким чином, за три роки вона зросте більш ніж на 2 000 гривень, що має стати певним "фінансовим буфером" для працівників у період високої інфляції та війни.
При цьому, динаміка зростання мінімальної зарплати буде наступною:
- з 1 січня 2026 року – 8 688 гривень;
- 2027 рік – 9 374 гривні;
- 2028 рік – 10 059 гривень.
Як зростання мінімалки відібʼється на пенсіях українців?
Важливий нюанс: підвищення мінімальної зарплати не означає автоматичного зростання пенсій. Розмір мінімальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а не від "мінімалки".
Уряд пропонує також переглянути цей показник:
- 2026 рік – 2 564 гривні;
- 2027 рік – 2 715 гривень;
- 2028 рік – 2 859 гривень.
Для порівняння, у 2025 році він становить 2 361 гривню. Саме ці цифри визначатимуть базу для розрахунку пенсій.
Що відомо про пенсійну реформу та індексацію
- Уряд заклав у пенсійну політику два важливі механізми. Перший – це щорічна індексація пенсій з 1 березня. Вона передбачає автоматичний перерахунок виплат залежно від рівня інфляції та середньої зарплати.
- Другий крок – поступове впровадження накопичувального рівня. На додачу до нинішньої солідарної системи, коли пенсії виплачуються за рахунок внесків працюючих громадян, кожен працівник матиме власний пенсійний рахунок.