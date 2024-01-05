Що вплинуло на зростання резервів
У грудні 2023 року було відзначено зростання резервів на 4,4% у порівнянні з листопадом. Основним джерелом надходжень у грудні стали кошти, отримані від міжнародних партнерів, що включали декілька важливих траншів.
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Зростанню резервів посприяло кілька головних передумов:
- надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу;
- операції Національного банку на валютному ринку України;
- переоцінка фінансових інструментів.
Надходження в уряд
Уряд отримав суму в 5,5 мільярда доларів, що була розподілена таким чином:
- 2,5 мільярда від трастового фонду Світового банку, внесків від Японії, Норвегії та США;
- 1,8 мільярда від Європейського Союзу у вигляді макрофінансової допомоги;
- 882 мільйони від Міжнародного валютного фонду;
- 332 мільйони від продажу валютних облігацій внутрішньої державної позики;
- 56 мільйонів від інших міжнародних донорів.
Країна також здійснювала платежі за обслуговування та погашення держборгу, загальна сума яких склала 708 мільйонів доларів.
Ці виплати включали:
- 421 мільйон Міжнародному валютному фонду;
- 167 мільйонів за облігаціями внутрішньої державної позики;
- 63 мільйони Світовому банку;
- 33 мільйони Deutsche Bank AG, London;
- 25 мільйонів іншим міжнародним кредиторам.
Операції на валютному ринку
Зростанню резервів посприяло й те, що Національний банк активно працював на валютному ринку, продавши валюти на суму 3,6 мільярда доларів, і викупивши лише 6,1 мільйона, що збільшило чистий продаж до 3,6 мільярда доларів.
Додатково, у грудні вартість фінансових інструментів зросла на 427 мільйонів доларів через зміни у ринковій вартості та курсах валют. Таке зростання свідчить про позитивну динаміку у фінансовому секторі країни та сприяє зміцненню економічної стабільності.
Переоцінка фінансових інструментів
У грудні вартість фінансових інструментів зросла на 427 мільйонів доларів через зміни у ринковій вартості та курсах валют.
- Європейський Союз зробив найбільший внесок — 19,7 мільярда доларів;
- Світовий банк через свій трастовий фонд передав 16,4 мільярда, отриманих від країн, як-от США, Японія та інші; МВФ вніс 4,5 мільярда;
- Канада — 1,8 мільярда.