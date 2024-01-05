Що вплинуло на зростання резервів

У грудні 2023 року було відзначено зростання резервів на 4,4% у порівнянні з листопадом. Основним джерелом надходжень у грудні стали кошти, отримані від міжнародних партнерів, що включали декілька важливих траншів.

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Зростанню резервів посприяло кілька головних передумов:

  • надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу;
  • операції Національного банку на валютному ринку України;
  • переоцінка фінансових інструментів.

Надходження в уряд

Уряд отримав суму в 5,5 мільярда доларів, що була розподілена таким чином:

  • 2,5 мільярда від трастового фонду Світового банку, внесків від Японії, Норвегії та США;
  • 1,8 мільярда від Європейського Союзу у вигляді макрофінансової допомоги;
  • 882 мільйони від Міжнародного валютного фонду;
  • 332 мільйони від продажу валютних облігацій внутрішньої державної позики;
  • 56 мільйонів від інших міжнародних донорів.

Країна також здійснювала платежі за обслуговування та погашення держборгу, загальна сума яких склала 708 мільйонів доларів.

Ці виплати включали:

  • 421 мільйон Міжнародному валютному фонду;
  • 167 мільйонів за облігаціями внутрішньої державної позики;
  • 63 мільйони Світовому банку;
  • 33 мільйони Deutsche Bank AG, London;
  • 25 мільйонів іншим міжнародним кредиторам.

Операції на валютному ринку

Зростанню резервів посприяло й те, що Національний банк активно працював на валютному ринку, продавши валюти на суму 3,6 мільярда доларів, і викупивши лише 6,1 мільйона, що збільшило чистий продаж до 3,6 мільярда доларів.

Додатково, у грудні вартість фінансових інструментів зросла на 427 мільйонів доларів через зміни у ринковій вартості та курсах валют. Таке зростання свідчить про позитивну динаміку у фінансовому секторі країни та сприяє зміцненню економічної стабільності.

Інфографіка НБУ

Переоцінка фінансових інструментів

У грудні вартість фінансових інструментів зросла на 427 мільйонів доларів через зміни у ринковій вартості та курсах валют.

  • Європейський Союз зробив найбільший внесок — 19,7 мільярда доларів;
  • Світовий банк через свій трастовий фонд передав 16,4 мільярда, отриманих від країн, як-от США, Японія та інші; МВФ вніс 4,5 мільярда;
  • Канада — 1,8 мільярда.