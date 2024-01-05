Что повлияло на рост резервов

В декабре 2023 г. был отмечен рост резервов на 4,4% по сравнению с ноябрем. Основным источником поступлений в декабре стали средства, полученные от международных партнеров, включавших несколько важных траншей.

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Росту резервов способствовало несколько основных предпосылок:

поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга;

операции Национального банка на валютном рынке Украины;

переоценка денежных инструментов.

Поступление в правительство

Правительство получило сумму в 5,5 миллиарда долларов, которая была распределена следующим образом:

2,5 миллиардов от трастового фонда Всемирного банка, взносов от Японии, Норвегии и США;

1,8 миллиарда от Европейского Союза в виде макрофинансовой помощи;

882 миллиона от Международного валютного фонда;

332 миллиона от продажи валютных облигаций внутреннего государственного займа;

56 миллионов других международных доноров.

Страна также производила платежи за обслуживание и погашение госдолга, общая сумма которых составила 708 миллионов долларов.

Эти выплаты включали:

421 миллион Международному валютному фонду;

167 миллионов по облигациям внутреннего государственного займа;

63 миллиона Всемирного банка;

33 миллиона Deutsche Bank AG, London;

25 миллионов другим международным кредиторам.

Операции на валютном рынке

Росту резервов способствовало и то, что Национальный банк активно работал на валютном рынке, продав валюты на сумму 3,6 миллиарда долларов, и выкупив лишь 6,1 миллиона, что увеличило чистую продажу до 3,6 миллиарда долларов.

Заметьте ! Этот рост продаж валюты был связан в основном с сезонными факторами, в том числе с увеличением бюджетных расходов в конце года.

Дополнительно, в декабре стоимость финансовых инструментов выросла на 427 миллионов долларов из-за изменений рыночной стоимости и курсов валют. Такой рост свидетельствует о положительной динамике в финансовом секторе и способствует укреплению экономической стабильности.

Переоценка финансовых инструментов

В декабре стоимость финансовых инструментов выросла на 427 миллионов долларов из-за изменений в рыночной стоимости и курсах валют.

Европейский Союз внес наибольший взнос – 19,7 миллиарда долларов;

Всемирный банк через свой трастовый фонд передал 16,4 миллиарда, полученных от стран, таких как США, Япония и другие; МВФ внес 4,5 миллиарда;

Канада - 1,8 миллиарда.

Важно ! Эти средства вместе с 4,5 миллиардами от выпуска валютных облигаций позволили компенсировать продажу Нацбанком валюты, финансировать обслуживание и погашение внешнего долга, а также укрепить международные резервы страны.