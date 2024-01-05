Что повлияло на рост резервов
В декабре 2023 г. был отмечен рост резервов на 4,4% по сравнению с ноябрем. Основным источником поступлений в декабре стали средства, полученные от международных партнеров, включавших несколько важных траншей.
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Росту резервов способствовало несколько основных предпосылок:
- поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга;
- операции Национального банка на валютном рынке Украины;
- переоценка денежных инструментов.
Поступление в правительство
Правительство получило сумму в 5,5 миллиарда долларов, которая была распределена следующим образом:
- 2,5 миллиардов от трастового фонда Всемирного банка, взносов от Японии, Норвегии и США;
- 1,8 миллиарда от Европейского Союза в виде макрофинансовой помощи;
- 882 миллиона от Международного валютного фонда;
- 332 миллиона от продажи валютных облигаций внутреннего государственного займа;
- 56 миллионов других международных доноров.
Страна также производила платежи за обслуживание и погашение госдолга, общая сумма которых составила 708 миллионов долларов.
Эти выплаты включали:
- 421 миллион Международному валютному фонду;
- 167 миллионов по облигациям внутреннего государственного займа;
- 63 миллиона Всемирного банка;
- 33 миллиона Deutsche Bank AG, London;
- 25 миллионов другим международным кредиторам.
Операции на валютном рынке
Росту резервов способствовало и то, что Национальный банк активно работал на валютном рынке, продав валюты на сумму 3,6 миллиарда долларов, и выкупив лишь 6,1 миллиона, что увеличило чистую продажу до 3,6 миллиарда долларов.
Дополнительно, в декабре стоимость финансовых инструментов выросла на 427 миллионов долларов из-за изменений рыночной стоимости и курсов валют. Такой рост свидетельствует о положительной динамике в финансовом секторе и способствует укреплению экономической стабильности.
Переоценка финансовых инструментов
В декабре стоимость финансовых инструментов выросла на 427 миллионов долларов из-за изменений в рыночной стоимости и курсах валют.
- Европейский Союз внес наибольший взнос – 19,7 миллиарда долларов;
- Всемирный банк через свой трастовый фонд передал 16,4 миллиарда, полученных от стран, таких как США, Япония и другие; МВФ внес 4,5 миллиарда;
- Канада - 1,8 миллиарда.