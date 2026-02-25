Весна вже на порозі: чи зникнуть відключення світла у березні

Зима поступово закінчується, температура повітря зростає. Однак завершення холодів не означає, що незабаром повністю зникнуть відключення світла.

Чи будуть вимикати світло весною?

Аналітик в Центрі розвитку міст Юрій Щедрін нагадав, що є суттєві пошкодження, які були завдані впродовж цієї зими, про що він розказав для 24 Каналу.

Для остаточного відновлення всіх об'єктів знадобиться багато чому, а тому не можна казати, що у березні відключень світла не буде зовсім.

Тобто ситуація в енергетиці залишатиметься доволі складною допоки не буде розв'язано питання системно, як-от повернення потужності ЗАЕС,

– додав Щедрін.

Ба більше, блоки АЕС виводяться на ремонт щорічно, зокрема влітку. А саме у теплі місяці збільшується й електроспоживання – через суттєве підвищення температури.

Зверніть увагу! Тому запровадження графіків відключень електроенергії може бути ще й влітку.

Як пояснив експерт, зараз неможливо спрогнозувати, якими будуть відключення за масштабами. Зокрема все залежатиме від того, чи встигатимуть енергетики завершити ремонтні роботи.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає так: якщо припустити відсутність масованих обстрілів найближчим часом та врахувати покращення погодних умов, то енергосистема Україна може стабілізуватися швидше. Річ у тім, що за таких обставин фактично зникає ключовий чинник дефіциту електроенергії – удари по інфраструктурі.

Але це лише прогноз, а не чіткий сценарій розвитку подій. Особливо з урахуванням того, що ворог продовжить здійснювати атаки на енергетику України.

Нагадаємо! Уряд має інформацію про те, що росіяни готують нові удари по енергетиці. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він наголосив, що завдання для всіх служб – не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів.

