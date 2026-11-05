"16 мільярдів були зупинені": Зеленський заявив, що Україна недоотримала допомогу США

В інтерв'ю ТСН український лідер зауважив, що порушувати питання зупинених виплат необхідно попри щиру вдячність за вже надану підтримку. За його словами, Київ має оперативно вибудовувати діалог із новою політичною інфраструктурою у Сполучених Штатах, зберігаючи двопартійну підтримку. Такий підхід дозволить зважити на новий перерозподіл сил і суттєво підвищити шанси на додаткове фінансування.

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Питання невиплачених коштів

Треба піднімати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені, і 16 мільярдів було не дано. Як би там не було, і ми вдячні за все, що було дано, але, як мінімум, за ці гроші Україна повинна боротися– підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що збереження міцних контактів із представниками обох американських партій є пріоритетом для української сторони в умовах зміни політичного ландшафту.

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Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Діалог повинен принести нам, я вважаю, що зараз в нас можуть зрости шанси отримати додаткову допомогу від США– зазначив глава держави.

Військова підтримка союзників

Раніше Володимир Зеленський також заявляв про затримку поставок ракет Patriot, за які вже повністю сплатили міжнародні партнери.