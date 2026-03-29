Перерахунок пенсій, кешбек на пальне та нова допомога від держави: що зміниться з 1 квітня

У квітні відбудуться кілька важливих змін, які вплинуть на гаманці та соціальний захист українців. Працюючі пенсіонери отримають автоматичний перерахунок пенсій, найбільш вразливі категорії – одноразову допомогу від держави, а водії зможуть повернути частину витрат на пальне через кешбек. Нововведення будуть і у сфері зарплат освітян та медичних гарантій.

Кому перерахують пенсії з 1 квітня

У квітні перерахунок розмірів пенсій чекає на отримувачів, які продовжують працювати. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Здійснювати перерахунок будуть з 1 квітня. Він буде автоматичним, тож звертатися до ПФУ з заявою не потрібно.

Згідно з українським законодавством, пенсіонери, що працюють офіційно, мають право на перерахунок пенсій кожні два роки, якщо за них сплатили єдиний соціальний внесок або вони самі зробили це.

Зазначимо, що перерахунок виплат для вказаної категорії пенсіонерів можливий у разі, якщо після призначення або попереднього перерахунку виплати людина продовжувала працювати і набрала не менш як 24 місяці страхового стажу. Для цього передбачені два варіанти:

перерахунок тільки за стажем, який виконують у разі отримання людиною невисокої офіційної зарплати після виходу на пенсію (при цьому коефіцієнт заробітку не змінюється, тож і підвищення виплати незначне);

перерахунок з урахуванням зарплати, який здійснюють, якщо дохід пенсіонера після виходу на відпочинок був вищим (система оновлює як стаж, так і показник заробітку, тож зростання виплати може бути відчутним).

Зауважте! Попри те, що перерахунок здійснюють з 1 квітня, оновлені виплати пенсіонерам, що працюють, надійдуть у червні. Це пов’язано зі строками для подання роботодавцями звітності щодо сплати єдиного соціального внеску.

Хто отримає нову допомогу від держави

Допомогу в розмірі 1 500 гривень отримають українські пенсіонери й громадяни, які належать до вразливих категорій населення. Вона буде одноразовою й надійде у квітні. Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, виплату отримають майже 13 мільйонів людей.

За даними Міністерства соціальної політики, йдеться про наступні категорії громадян:

одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника;

пенсіонери за віком та по інвалідності;

пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком (розмір виплати не має перевищувати 25 595 гривень);

ветерани війни, які захищали Україну з 2014 року, та ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС (незалежно від розміру отримуваної пенсії);

одинокі матері;

діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,

діти, зокрема з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

діти, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи.

Виплату 1 500 гривень передбачили також для тих, хто одержує допомогу чи компенсацію:

як малозабезпечена родина;

на проживання з числа ВПО;

як особи без права на пенсію, які отримали право на допомогу після 65 років;

на дітей, яких виховують у багатодітних сім'ях;

як особи без права на пенсію з числа осіб з інвалідністю й утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію;

у разі проживання разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Крім того, виплату отримають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю та одержувачі базової соціальної допомоги.

Довідково: як повідомили в Мінсоцполітики, для здійснення виплат не залучали додаткового фінансування, оскільки кошти вдалося знайти завдяки уточненню чисельності отримувачів соцвиплат та верифікації даних у межах бюджетних програм.

Як отримати кешбек на пальне у квітні

В Україні з 20 березня діє програма кешбеку на пальне, яку запровадили як інструмент державної підтримки громадян у період зростання цін. Перші кошти водіям зарахують до кінця квітня.

Як повідомили в уряді, кешбек можна буде отримати на бензин, дизпаливо та газ, придбані на заправках-учасницях програми. Нині до неї долучилися близько 20 мереж.

Кешбек нараховуватимуть на кожен літр пального:

дизель – 15%;

бензин – 10%;

автогаз – 5%.

Програма діятиме до 1 травня 2026 року, а максимальна сума, яку повертатимуть за купівлю пального, – 1 тисяча гривень на місяць. Компенсація надійде на карту "Національний кешбек", тож використати її можна буде виключно безготівково.

Кошти нараховуватимуть тільки під час оплати за пальне на АЗС карткою, підключеною до програми. Витратити кешбек можна на оплату комунальних чи поштових послуг, продукти харчування й медикаменти українського виробництва, книжки та благодійність.

Зверніть увагу! Зростання цін на пальне в уряді пояснюють глобальними причинами: війною на Близькому Сході та її наслідками для світових енергетичних ринків. Однак учасники організованої Асоціацією "Паливно-енергетичного бізнесу" фахової дискусії дійшли висновку про те, що на здорожчання пального в Україні також впливають структура ринку, рівень конкуренції та податкова політика держави.

Що зміниться в програмі "Доступні ліки"

У програмі "Доступні ліки" збільшиться кількість препаратів, які українці можуть отримати безкоштовно або з частковою доплатою за електронним рецептом від лікаря. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, наказ щодо оновленого переліку ліків набуде чинності 31 березня, тож у квітні українці зможуть скористатися новими можливостями в межах програми.

За даними Національної служби здоров'я, перелік доступних ліків збільшили на 37 торгових назв. Йдеться про препарати, які використовують для лікування:

серцево-судинних хвороб;

інфекційних захворювань;

психічних та поведінкових розладів;

епілепсії;

хвороби Паркінсона;

цукрового діабету;

захворювань органів дихання;

офтальмологічних захворювань;

мігрені;

злоякісних новоутворень молочної залози.

Також до програми додали препарат, який призначають під час вагітності.

Важливо! Після оновлення програма "Доступні ліки" містить 748 позицій, зокрема лікарські засоби, комбіновані препарати, тест-смужки для глюкометрів, препарати інсуліну.

Які оновлені правила лікарняних діятимуть з квітня

Правила оформлення та виплат лікарняних зміняться з 1 квітня, оскільки набувають чинності зміни до закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Оновлення стосуються видачі та продовження листків непрацездатності, а також посилення контролю за обґрунтованістю.

За даними МОЗ, перевірками медичних висновків про тимчасову непрацездатність займатиметься Пенсійний фонд, а в разі потреби він може залучати для цього уповноважених лікарів. Їх планують відбирати за автоматизованою процедурою через електронну систему охорони здоров'я.

Якщо ПФУ виявить порушення й визнає медвисновок необґрунтованим, а кошти за лікарняний виплатили, закон зобов'язує відшкодувати цю суму. Вимога щодо повернення грошей поширюється на лікарів, заклади охорони здоров'я та лікарів-ФОП.

Водночас заклади охорони здоров'я отримали право оскаржити рішення, яким листок непрацездатності визнали необґрунтованим. Раніше це можна було зробити тільки через суд, проте з квітня доведення можливе й у досудовому порядку.

Цікаво! Лікарняні у 2026 році здебільшого оформлюють в електронному вигляді. Проте паперові також дозволені на час воєнного стану. Вони становлять близько 1% усіх випадків оформлення.

Кому припинять виплачувати пенсії

Частина пенсіонерів України може залишитися без пенсійних виплат, якщо до 1 квітня не звернеться до ПФУ. Йдеться про українців, які мешкають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях або ж виїхали з них, повідомили в Фонді.

Щоб надалі отримувати свою пенсію, вони мають підтвердити те, що не отримують аналогічних виплат від Росії. Вимога поширюється також на пенсіонерів, які у 2025 році вже пройшли фізичну ідентифікацію, однак не повідомили про неодержання виплат від Росії.

Для продовження отримання пенсій, потрібно звернутися до ПФУ в один зі способів:

дистанційно в особистому кабінеті на вебпорталі;

під час відеозв'язку відповісти фахівцю Фонду на відповідне запитання;

особисто, подавши заяву в сервісному центрі.

Зауважте! До кінця поточного року пенсіонери мають пройти чергову фізичну ідентифікацію.

Що зміниться в зарплатах освітян

Громадам України дозволили підіймати зарплату працівникам позашкільної освіти понад розміри, які визначені урядом. Відповідні зміни до законодавства наберуть чинності 12 квітня.

Як повідомили у Верховній Раді, метою закону є розширення фінансової автономії засновників державних і комунальних закладів позашкільної освіти. Громади отримають право збільшувати зарплату працівників на власний розсуд. Зокрема встановлювати:

посадові оклади;

доплати;

надбавки;

грошові винагороди.

Також громади не обмежуватимуть у запровадженні додаткових видів матеріального стимулювання для працівників позашкільної освіти.

Зауважимо, що всі зміни фінансуватимуть коштом власних бюджетів громад.

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги

Ціни на комунальні послуги заборонено підвищувати на період дії воєнного стану та пів року після його завершення. З огляду на це тарифи на газ, гарячу воду та централізоване опалення мають залишатися незмінними.

У квітні ціна на газ і далі перебуватиме на рівні 7,96 гривні за кубометр для побутових споживачів-клієнтів Нафтогазу. Також щонайменше до кінця місяця фіксованим буде базовий тариф на електроенергію – 4,32 гривні за кіловат-годину.

З початку повномасштабної війни ціни на воду не підвищували у великих містах, водоканали яких обслуговують понад 100 тисяч споживачів. Проте в лютому Верховна Рада дозволила місцевій владі встановлювати тарифи на водопостачання, тож їх можуть змінювати під час воєнного стану.

Вартість надання послуг централізованого опалення та гарячої води визначена кожним постачальником окремо, відрізняється залежно від міста і є зафіксованою для споживачів. У 2026 році опалювальний сезон запланували завершити 31 березня, однак дату можуть коригувати залежно від погоди.

Нагадаємо: у межах нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на 8,1 мільярда доларів, Україна має розробити план переходу до ринкових цін на комунальні послуги. Йдеться зокрема про поступове коригування тарифів на електроенергію, а також скасування мораторію на підвищення цін на інші послуги після закінчення воєнного стану.