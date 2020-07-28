Є такі ситуації, коли репетитори щороку складають тести ЗНО на високі бали. Відтак репетитори хизуються максимальними балами на тестуваннях і пропонують свої послуги. Однак таким чином насправді вони забирають бали у інших учнів, адже система визначення лідерів тестування є рейтинговою.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Тим часом Близько 15% абітурієнтів не склали ЗНО з історії, ще майже 10% – з української мови і літератури

За його словами, про це свідчить аналіз результатів учасників ЗНО, які отримали 200 балів.

Серед осіб, які отримали 200 балів, є достатньо велика кількість випускників минулих років. Ми проаналізували їхні дані. Виявляється, що деякі з них обрали для складання ЗНО один предмет, вік – за 30. Більше того – дехто складає ЗНО щорічно останні 4 роки,

– зауважив Сидоренко.

Він також повідомив, що на одному із сайтів з онлайн підготовки до ЗНО у Полтавській області, "усі ці 200-бальниці пропонують свої послуги і вказують, що вони склали цьогорічне ЗНО на 200!".

Директор Харківського РЦОЯО зазначає: аби довести свою професійність, не варто витрачати кошти платників податків. Адже тестування проводять за рахунок бюджету. І найважливіше – такі "успішні репетитори" забирають високі бали в учнів.

Учні мають знати, що деякі їхні репетитори забирають у них бали. Дуже хочеться позбавити репетиторів сенсу хизуватися сертифікатами і змагатися зі своїми учнями,

– наголосив Сидоренко.

Порогові бали ЗНО цього року

Нещодавно експертна комісія визначила мінімальну кількість тестових балів ЗНО, з якими можна вступати до університетів. Окрім того, після їхнього визначення стало зрозуміло, скільки абітурієнтів цьогоріч не впоралися із завданнями.