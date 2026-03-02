Дубай чи Дубаї: як правильно назвати найбільше місто в Еміратах

Ситуація на Близькому Сході загострилася. Зокрема і в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Тож 24 Канал при нагоді пояснить, як правильно назвати найбільше місто в ОАЕ. Адже часто українці називають його неправильно.

Дубай чи Дубаї – як правильно?

Найбільше місто в Об'єднаних Арабських Еміратах – Дубай. Також Дубай – адміністративний центр однойменного емірату.

Дубай – іменник чоловічого роду, відповідно до словників, пояснюють на Ukrdubai. У називному відмінку буде Дубай, а не Дубаї (бо він один).

Дубаї можна вживати тільки як форму місцевого відмінка однини (в кому/чому). Наприклад: Я живу в Дубаї.

Дубай відмінюємо як іменник ІІ відміни (за зразком "сарай" або "обрій"). Так само як і такі географічні назви: Китай, Шанхай та Бомбей.

Як правильно відмінювати?

Дубай треба відмінювати так:

Називний: Дубай.

Родовий: Дубаю, Дубая.

Давальний: Дубаю, Дубаєві.

Знахідний: Дубай.

Орудний: Дубаєм.

Місцевий: у/в Дубаї, Дубаю.

Кличний: Дубаю.



Як відмінювати слово "Дубай" / Facebook.com/MOVAxUA

Цікаво! Ми також розповідали, як правильно українською звучать назви столиць світових країн, а також окремих популярних міст.

Дубаю чи Дубая в родовому відмінку?

Раніше правопис диктував, що місто в родовому відмінку має закінчення -а (-я), а країна, штат або емірат – закінчення -у (-ю). Наприклад, якщо сказати:

Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубая (мається на увазі місто).

Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубаю (мається на увазі емірат).

У новій редакції правопису, схваленій урядом у 2019 році вказано, що більшість назв населених пунктів (іменників ІІ відміни) мають варіантне закінчення -а(-я), -у (-ю).

Якщо сказати "Дубаю", це може бути і емірат, і місто:

Розповім вам трохи про історію, культуру й традиції Дубаю (і емірат, і місто).

Все ж правопис пояснює: закінчення -а (-я) та -у (-ю) має розрізнювальну функцію в деяких іменників: Алжи́ра, Ри́ма, Туні́са (місто) і Алжи́ру, Ри́му, Туні́су (країна), Нью-Йо́рка (місто) – Нью-Йо́рку (штат).

Що відомо про Дубай?

Дубай – найбільше місто в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Це також адміністративний центр однойменного емірату. Населення становило 3,49 мільйона осіб (станом на 2021 рік). Місто, розташоване на узбережжі Перської затоки, є великим транспортним вузлом, фінансовим і торговельним центром, пише Вікіпедія.

Дубай був заснований у XVIII столітті як невелике рибальське село. На початку XX століття став регіональним торговим центром. Зараз економіка Дубая тримається на торгівлі, туризмі, авіації, нерухомості тощо.

Місто розташоване на березі Перської затоки на північний схід від столиці ОАЕ міста Абу-Дабі, поряд з містом Шарджа.

