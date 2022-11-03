У Бюджеті – 2023 додали понад пів мільярда на освіту: на що передбачили

3 листопада Верховна Рада України ухвалила Бюджет – 2023. "За" проголосували майже 300 нардепів.

Так, чималу суму передбачили в бюджеті на сферу освіти. Очільник комітету з питань освіти, науки та інновацій Ради України Сергій Бабак розповів про додаткові понад пів мільярда гривень.

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Освіті додали понад пів мільярда на 2023 рік

За словами Бабака, на сферу освіти у 2023 рік додали 555 мільйонів гривень. Кошти зокрема виділили на:

50 мільйонів – на профтехосвіту;

20 мільйонів – на Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту;

30 мільйонів – на Малу академію наук;

150 мільйонів – на розвиток державної дистанційної освіти;

90 мільйонів – на Національний фонд досліджень;

215 мільйонів – на проведення ЗНО для Українського центру оцінювання якості освіти.

Бабак також додав, що нардепи врахували правку про відновлення освіти на деокупованих територіях.

Що не врахували нардепи

До слова, нардепка Наталія Піпа на своїй сторінці у "фейсбуці" зауважила, що Бюджет – 2023 не передбачає видатків, на яких наполягала, зокрема, і вона. Це: додаткове фінансування на зарплати вчителів;

видатки на НУШ;

кошти на обладнання кабінетів захисту України.

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