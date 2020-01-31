Фінська школа щастя оголосила набір вчителів: українці теж можуть взяти участь
У Фінляндії школа щастя оголошує набір вчителів на двотижневу літню школу. Подати заявки можуть вчителі з усього світу.
Сама школа розташована на острові, пише Visit Finland.
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Учасники школи проведуть час на острові подалі від шумного міста. Дванадцять людей з усього світу ловитимуть і готуватимуть рибу. Організатори також обіцяють збір ягід та виготовлення різноманітних виробів власними руками.
Проєкт триватиме з 27 липня по 8 серпня. Набір учнів до школи поки не оголосили.
Фінляндію називають країною тисячі озер / фото: Unplash
Щоб взяти участь, треба записати коротке відео та розповісти, що ви знаєте про "фінське щастя" та урівноважений нордичний стиль життя.
Заявки приймаються до 9 лютого. Зголоситись на участь та дізнатись більше можна за посиланням.
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Скільки загалом шкіл у Фінляндії?Всього на території Фінляндії працює 3700 шкіл.