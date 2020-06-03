У Києві міська влада скасувала проведення Зовнішнього незалежного оцінювання для учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Однак, таке рішення поширюється лише на 2019 – 2020 рік і на тих випускників, які не планують вступати до закладів вищої освіти.

Детальніше про рішення щодо ЗНО

Видав відповідний наказ Департамент освіти та науки Києва 3 червня. Сталося це на виконання протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Відповідний документ департамент опублікував у фейсбуці.

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Згідно з документом, у 2019/2020 навчальному році звільнено від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Водночас у Департаменті освіти Києва наголосили, що для вступу у заклад вищої освіти проходження зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим.

Наказ підписано з метою "збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу та запобіганню поширення на території міста Києва гострої респіраторної хвороби COVID-19".

Крім того, у документі мовиться, що начальникам районних управлінь освіти та керівникам закладів освіти доручено завершити навчальний рік не пізніше ніж 1 липня. Також вони мають поінформувати здобувачів освіти "про обов’язковість проходження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до закладів вищої освіти у 2020 році".

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Що цьому передувало

Раніше КМДА пропонувало скасувати у 2020 році Зовнішнє незалежне оцінювання для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів.

Зокрема, під час брифінгу 3 червня столичний мер Віталій Кличко нагадав, що в Україні навчальний рік завершився дистанційно. Однак попереду у випускників ще ЗНО та державна підсумкова атестація. Тож влада Києва пропонувала скасувати для 11-класників ДПА, а ЗНО складати не всім.

Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти,

– казав Кличко.

Зауважимо! У 2020 році ЗНО в столиці планують складати 31 тисяча киян. Лише 17 тисяч з них у 2020 році закінчили школу. Для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій. Там будуть здійснювати необхідну дезінфекцію та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО.