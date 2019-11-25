Коледж у США прийме на навчання студента, який пройде стежку Аппалачі: відео
Коледж у Вірджинії Emory & Henry College запропонував студентам з усього світу автоматичне зарахування на навчання. Єдина умова до потенційних вступників – успішно здолати стежку Аппалачі.
Йти доведеться 3,5 тисячі кілометрів. Стежка Аппалачі є найдовшим пішохідним маршрутом у США та одним з найдовших у світі, повідомляє офіційний сайт університету.
До слова: У США викладачі варили метамфетамін в університеті: деталі
Це виняткова можливість отримати практичний досвід у неймовірній лабораторії на відкритому повітрі,
– розповів директор програми Джим Херрісон.
Щороку тисячі туристів намагаються пройти весь маршрут, проте виконати таке завдання вдається лише чверті з них.
Emory & Henrу College пропонує учасникам похід, в якому передбачено підкорення кількох гір. Якщо претендент пройде маршрут, то його автоматично зарахують на один семестр навчання.
Усі деталі та формуляр для участі в програмі – за посиланням.
Дивіться також: У США під школою знайшли кладовище – будівлю знесуть: відео
Що відомо про стежку Аппалаччі?
- популярний маршрут пішохідного туризму в США (протяжність 3,5 тисячі кілометрів);
- стежка простягається від штату Мен до Джорджії;
- наймолодшому підкорювачу стежки 6 років;
- головні небезпеки на шляху: бурий ведмідь, змії, отруйний плющ та кліщі.
Чому варто піти стежкою Аппалаччі – дивіться відео: