Коледж у США прийме на навчання студента, який пройде стежку Аппалачі: відео

Коледж у Вірджинії Emory & Henry College запропонував студентам з усього світу автоматичне зарахування на навчання. Єдина умова до потенційних вступників – успішно здолати стежку Аппалачі.

Йти доведеться 3,5 тисячі кілометрів. Стежка Аппалачі є найдовшим пішохідним маршрутом у США та одним з найдовших у світі, повідомляє офіційний сайт університету.

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Це виняткова можливість отримати практичний досвід у неймовірній лабораторії на відкритому повітрі,

– розповів директор програми Джим Херрісон.

Щороку тисячі туристів намагаються пройти весь маршрут, проте виконати таке завдання вдається лише чверті з них.

Emory & Henrу College пропонує учасникам похід, в якому передбачено підкорення кількох гір. Якщо претендент пройде маршрут, то його автоматично зарахують на один семестр навчання.

Усі деталі та формуляр для участі в програмі – за посиланням.

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Що відомо про стежку Аппалаччі?

популярний маршрут пішохідного туризму в США (протяжність 3,5 тисячі кілометрів);

стежка простягається від штату Мен до Джорджії;

наймолодшому підкорювачу стежки 6 років;

головні небезпеки на шляху: бурий ведмідь, змії, отруйний плющ та кліщі.

Чому варто піти стежкою Аппалаччі – дивіться відео: