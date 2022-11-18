Графіки не збігаються: коли зимові канікули у школах Харківщини
Джерело:Харківська ОВА
У більшості регіонів України зимові канікули у школах розпочнуться у кінці грудня. Харківщина винятком не стала.
У більшості громад Харківської області шкільні канікули також мають розпочатися в останній тиждень грудня. Проте дати старту різняться.
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Коли зимові канікули у школах Харківщини
У Харківській ОВА повідомили, що зимові канікули у школах області розпочнуться 26 грудня 2022 року та триватимуть до 8 січня 2023 року.
У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року. Таке рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.
Загалом у школах Харківської області працює понад 18,5 тисячі учителів. Однак педагогів не вистачає. При цьому учнів в області понад 220 тисяч. А 587 шкіл працюють дистанційно.
До слова, за словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, до відновлення навчання на деокупованих територіях області долучатимуть аспірантів і студентів педагогічних університетів.
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Які докази русифікації виявили на Харківщині
- На Харківщині прокурори вилучили дипломи російського зразка та зарплату викладачів у рублях. Таким був результат огляду медичного коледжу у Вовчанську, повідомив Болвінов.
- Правоохоронці також вилучили освітню програму за стандартами Росії і список для отримання російських сім-карт.
- Прокурори також вилучили речові докази, які використають у розслідуванні злочинів країни-агресора та колаборантів.
- Начальник слідчого управління поліції Харківської області розповів і про колишніх освітян, які ставали на бік ворога та впроваджували освітній процес росіян. Росіяни знищували підручники, палили їх у котельнях.
- Натомість упроваджували свої російські книжки, завозили їх, агітували про правильність освітнього процесу за російськими стандартами.
- На противагу освітянам-колаборантам на деокупованій частині Харківщини є вчителі, які ховали українські підручники в батареях, аби їх не спалили.
- Болвінов також повідомив, що росіяни та колаборанти забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, зруйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.
- Правоохоронці відкрили мінімум 12 справ щодо колаборантів-освітян.
- Також правоохоронці затримали на деокупованій частині Харківщини директора освітнього закладу. Колаборант очолював Андріївський ліцей Великобурлуцької селищної ради.
- Згодом в області виявили ще одну колаборантку. Нею виявилася 48 – річна жінка. Вона впроваджувала російські стандарти освіти на Ізюмщині. Їй вже повідомили про підозру.