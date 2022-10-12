Школярі Львівщини повертаються до очного навчання

Цього тижня Росія атакувала територію України масованими ракетними ударами. Внаслідок дій ворога загинули та постраждали люди, а також понищені об'єкти інфраструктури.

Через складну енергетичну ситуацію, яка виникла внаслідок ударів Росії, дітей та студентів у різних регіонах України тимчасово перевели на онлайн-навчання.

Однак очільник Львівської ОВА Максим Козицький в ефірі національного телемарафону розповів, що школярі на Львівщині повертаються до очного навчання.

Читайте У місті другий день вибухи: як вчитимуться діти та студенти у Львові цього тижня

Як вчитимуться школярі на Львівщині

За словами керівника Львівщини, з понеділка, 17 жовтня, школярі в області повертаються до очного навчання. Рішення вже ухвалили.

Діти – наше майбутнє. Ця війна має закінчитися на нашому поколінні,

– зазначив Козицький.

Як вчаться діти та студенти у Львові

Цього тижня, за словами мера міста Андрія Садового, дитсадки у Львові працюють у форматі чергових груп.

Комунальні школи, гуртки та секції продовжують онлайн-навчання. При цьому вчителі перебувають у навчальних закладах. Якщо батьки не мають з ким залишити дитину, можуть відвести її до школи.

Такий формат навчання триватиме до кінця цього тижня. Як діти вчитимуться далі, влада міста повідомить у п’ятницю, 14 жовтня.

Ворог два дні поспіль атакував Львів

Важливо Чи скасують очне навчання в Україні через ракетний терор росіян