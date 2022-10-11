У місті другий день вибухи: як вчитимуться діти та студенти у Львові цього тижня

11 жовтня 2022 , 17:36
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Джерело:

Андрій Садовий

Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетними ударами. В українських містах протягом останніх двох днів часто лунають вибухи.

Через ракетні удари ворога більшість навчальних закладів України працюють онлайн. Мер Львова Андрій Садовий розповів, як вчитимуться діти та студенти у місті Лева найближчим часом. 

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Як вчитимуться діти та студенти у Львові 

Цього тижня, за словами Андрія Садового, дитсадки у Львові працюватимуть у форматі чергових груп.

Комунальні школи, гуртки та секції продовжують онлайн-навчання. При цьому вчителі перебуватимуть у навчальних закладах. Якщо батьки не мають з ким залишити дитину, можуть відвести її до школи. 

Такий формат навчання, за словами мера Львова, триватиме до кінця цього тижня. Як діти вчитимуться далі, влада міста повідомить у п’ятницю, 14 жовтня. 

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Яка зараз ситуація в Україні

  • Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
  • Вже другий день поспіль на території нашої держави лунають вибухи.
  • Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
  • У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
  • Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
  • Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.

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Автор: Марія Волошин