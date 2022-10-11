У місті другий день вибухи: як вчитимуться діти та студенти у Львові цього тижня
Джерело:Андрій Садовий
Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетними ударами. В українських містах протягом останніх двох днів часто лунають вибухи.
Через ракетні удари ворога більшість навчальних закладів України працюють онлайн. Мер Львова Андрій Садовий розповів, як вчитимуться діти та студенти у місті Лева найближчим часом.
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Як вчитимуться діти та студенти у Львові
Цього тижня, за словами Андрія Садового, дитсадки у Львові працюватимуть у форматі чергових груп.
Комунальні школи, гуртки та секції продовжують онлайн-навчання. При цьому вчителі перебуватимуть у навчальних закладах. Якщо батьки не мають з ким залишити дитину, можуть відвести її до школи.
Такий формат навчання, за словами мера Львова, триватиме до кінця цього тижня. Як діти вчитимуться далі, влада міста повідомить у п’ятницю, 14 жовтня.
Важливо Чи скасують очне навчання в Україні через ракетний терор росіян
Ворог другий поспіль день атакує Львів
- Російські військові атакували Львів зранку 10 жовтня під час масового обстрілу України. Унаслідок обстрілу у Львові зникло світло, а також були проблеми зі зв'язком. Через відсутність електроенергії було тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький інформував, що ворог випустив по Львівщині відразу 15 ракет. Частину з них ліквідувала ППО. Частина ракет все ж вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини.
- Станом на ранок 11 жовтня у Львові на 100% відновили постачання води та електрики. Також увесь громадський транспорт зокрема й трамваї та тролейбуси, виїхали на свої маршрути.
- Однак 11 жовтня львів'яни знову почули вибухи. Ворог уразив 4 підстанції. За словами голови ОВА Максима Козицького, 2 з них знищені повністю.
- Ремонт цих об'єктів триватиме кілька місяців, уточнив мер Львова Андрій Садовий.
Яка зараз ситуація в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Вже другий день поспіль на території нашої держави лунають вибухи.
- Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
- У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
- Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.
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