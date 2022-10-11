У місті другий день вибухи: як вчитимуться діти та студенти у Львові цього тижня

Росіяни продовжують тероризувати Україну ракетними ударами. В українських містах протягом останніх двох днів часто лунають вибухи.

Через ракетні удари ворога більшість навчальних закладів України працюють онлайн. Мер Львова Андрій Садовий розповів, як вчитимуться діти та студенти у місті Лева найближчим часом.

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Як вчитимуться діти та студенти у Львові

Цього тижня, за словами Андрія Садового, дитсадки у Львові працюватимуть у форматі чергових груп.

Комунальні школи, гуртки та секції продовжують онлайн-навчання. При цьому вчителі перебуватимуть у навчальних закладах. Якщо батьки не мають з ким залишити дитину, можуть відвести її до школи.

Такий формат навчання, за словами мера Львова, триватиме до кінця цього тижня. Як діти вчитимуться далі, влада міста повідомить у п’ятницю, 14 жовтня.

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