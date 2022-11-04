Дали можливість вибору: як працюють школи у Тернополі
Джерело:УНН
Через повномасштабну війну Росії проти України багато шкіл у нашій державі змушені працювати дистанційно. Учнів також переводять на онлайн-навчання через загрозу ракетних обстрілів.
У Тернополі частина школярів також вчиться дистанційно. Мер міста Сергій Надал розповів про кількість шкіл та форми навчання у них.
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Скільки шкіл працює у Тернополі
За словами Надала, у місті працює 15 шкіл офлайн та 28 – у змішаній формі. Він додав, що школи не змушували працювати відповідно до однієї форми. Натомість у місті провели опитування, і більшість батьків захотіли, аби діти вчилися очно.
Так, директору кожної школи у Тернополі дали можливість визначати формат навчання у закладі.
Якщо у школі навчається 1000 учнів, а укриття передбачене лише на 250 осіб, то у таких школах запроваджується позмінне навчання, або змішана форма навчання,
– розповів Надал.
Якщо у школі укриття може одночасно сховати усіх учнів цього закладу освіти, діти можуть вчитися очно. Якщо ж школярі, за словами мера Тернополя, вчаться за змішаною формою, вони здобувають освіту два дні в школі, а два дні вдома онлайн.
Надал також додав, що на підготовку укриттів у школах і дитсадках місто витратило 40 мільйонів гривень.
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Як зараз триває навчання в Україні
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- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
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- Школи Київщини після тимчасової вимушеної дистанційної роботи відновлюють навчання в очному та змішаному форматах.
- Станом на 31 жовтня учні понад 7 тисяч шкіл в Україні повернулися до навчання після осінніх канікул, повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
- Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тисячах 234 школах.
- У майже 3,6 тисячі шкіл – а це майже 30% з усіх – осінні канікули перенесли на зиму.
- Остаточне рішення про відпочинок учнів ухвалює педрада і погоджує наказом директор школи, додав очільник МОН.
- Шкарлет зазначив, що 94% навчальних закладів України готові до опалювального сезону.