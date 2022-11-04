В Тернополе часть школьников тоже учится дистанционно. Мэр города Сергей Надал рассказал о количестве школ и формах обучения в них.
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Сколько школ работает в Тернополе
По словам Надала, в городе работает 15 офлайн-школ и 28 – в смешанной форме. Он добавил, что школы не заставляли работать в соответствии с одной формой. В городе провели опрос, и большинство родителей захотели, чтобы дети учились очно.
Да, директору каждой школы в Тернополе дали возможность определять формат обучения в заведении.
Если в школе учится 1 000 учеников, а укрытие предусмотрено только на 250 человек, то в таких школах вводится посменное обучение или смешанная форма обучения,
– рассказал Надал.
Если в школе укрытие может одновременно поместить всех учащихся этого учебного заведения, дети могут учиться очно. Если школьники, по словам мэра Тернополя, учатся в смешанной форме, они получают образование два дня в школе, а два дня дома онлайн.
Он также добавил, что на подготовку укрытий в школах и детсадах город потратил 40 миллионов гривен.
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Как сейчас идет обучение в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- Школы Киевщины после временной вынужденной дистанционной работы возобновляют обучение в очном и смешанном форматах.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
- Шкарлет отметил, что 94% учебных заведений Украины готовы к отопительному сезону.