В Тернополе часть школьников тоже учится дистанционно. Мэр города Сергей Надал рассказал о количестве школ и формах обучения в них.

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Сколько школ работает в Тернополе

По словам Надала, в городе работает 15 офлайн-школ и 28 – в смешанной форме. Он добавил, что школы не заставляли работать в соответствии с одной формой. В городе провели опрос, и большинство родителей захотели, чтобы дети учились очно.

Да, директору каждой школы в Тернополе дали возможность определять формат обучения в заведении.

Если в школе учится 1 000 учеников, а укрытие предусмотрено только на 250 человек, то в таких школах вводится посменное обучение или смешанная форма обучения,

– рассказал Надал.

Если в школе укрытие может одновременно поместить всех учащихся этого учебного заведения, дети могут учиться очно. Если школьники, по словам мэра Тернополя, учатся в смешанной форме, они получают образование два дня в школе, а два дня дома онлайн.

Он также добавил, что на подготовку укрытий в школах и детсадах город потратил 40 миллионов гривен.

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