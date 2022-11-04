У Тернополі частина школярів також вчиться дистанційно. Мер міста Сергій Надал розповів про кількість шкіл та форми навчання у них.

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Скільки шкіл працює у Тернополі

За словами Надала, у місті працює 15 шкіл офлайн та 28 – у змішаній формі. Він додав, що школи не змушували працювати відповідно до однієї форми. Натомість у місті провели опитування, і більшість батьків захотіли, аби діти вчилися очно.

Так, директору кожної школи у Тернополі дали можливість визначати формат навчання у закладі.

Якщо у школі навчається 1000 учнів, а укриття передбачене лише на 250 осіб, то у таких школах запроваджується позмінне навчання, або змішана форма навчання,

– розповів Надал.

Якщо у школі укриття може одночасно сховати усіх учнів цього закладу освіти, діти можуть вчитися очно. Якщо ж школярі, за словами мера Тернополя, вчаться за змішаною формою, вони здобувають освіту два дні в школі, а два дні вдома онлайн.

Надал також додав, що на підготовку укриттів у школах і дитсадках місто витратило 40 мільйонів гривень.

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