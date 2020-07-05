В Україні налічується величезна кількість бібліотек, які вражають книгами та своєю оригінальністю. LifeStyle24 зібрав найкрасивіші бібліотеки з різних куточків України, які захоплюють своєю красою та наповненням.

Наукова бібліотека Львівського університету імені Франка

Де? Львів, вулиця Драгоманова, 5

Однією з найдавніших і найбільших бібліотек України є Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Її заснували у 1608 році як книгозбірню львівського Єзуїтського колегіуму.

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Наразі фонд бібліотеки налічує понад три мільйони книг. Серед них є цінні стародруки і рукописи, найстаріший з яких датований ХІІІ століттям.



Наукова бібліотека у Львові

Окрім цього, у бібліотеці зберігаються унікальні видання з особистої бібліотеки французького кардинала Мазаріні, гетьмана Івана Мазепи та французького короля Людовіка XV.

Проводити час у науковій бібліотеці – суцільне задоволення. Адже розкішні орнаменти на стінах вражають своєю красою. Над інтер'єром будівлі працювали Тадеуш Рибковський та молодий український художник Юліан Буцманюк.



Розкішний читацький зал Наукової бібліотеки



Бібліотека оздоблена красивим орнаментами

Бібліотека Центру Митрополита Шептицького

Де? Львів, вулиці Стрийська, 29

Це місце, яке розвінчує всі міфи про те, що ходити в бібліотеки не модно. А навпаки – воно пробуджує бажання вчитись, розвиватись та пізнавати нове.



Центр Шептицького у Львові

Центр Митрополита Андрея Шептицького – це не лише сучасна бібліотека, це ще й навчальний простір. Тут ви можете потрапити на цікаву лекцію українських та іноземних фахівців, взяти участь у дискусії та послухати виступи сучасних музичних колективів.

Стильний дизайн, привітний персонал, велика кількість книг та красиві пейзажі за вікном створюють неймовірну робочу атмосферу.



У центрі є безліч залів для навчання та роботи



Фонд бібліотеки налічує понад 160 тисяч книг

Одеська національна наукова бібліотека

Де? Одеса, вулиця Пастера, 13

Книгозбірня вважається першою публічною бібліотекою на території України. З'явилась вона у 1829 році за наказом Миколи I.



Одеська національна наукова бібліотека імені Горького

До наповнення бібліотеки долучилось багато відомих та заможних людей. До прикладу, граф Воронцов подарував книгозбірні 600 томів французьких класиків у розкiшному виданнi Фiрмена Дiдо. Нині фонд найстарішої публічної бібліотеки налічує п'ять мільйонів документів з усіх галузей знань майже 130 мовами світу.

Окрім великої кількості цікавих книг, бібліотека зачаровує ще й своїм розкішним виглядом. Адже її вважають однією із найкращих зразків бiбліотечної архітектури в Україні в стилі неокласицизму. Над проєктом працював відомий архітектор Федір Нестурх. Чарівності цій будівлі надає й те, що вона розташована у старовинній частині Одеси.



Просторий читацький зал бібліотеки в Одесі



Розкішний вигляд бібліотеки ввечері

Національна бібліотека України імені Вернадського

Де? Київ, проспект Голосіївський, 3

Це бібліотека, яка може задовольнити потреби будь-якого читача. Адже її фонд налічує 14 мільйонів книг. Саме тому вона входить у десятку найбільших книгозбірень світу.



Національна бібліотека імені Вернадського

Потрапивши туди, окрім кількості книг, вас здивують й масштаби будівлі. Бібліотека складається з 27 поверхів. Не дивно, що вона вважається найбільшою за своєю площею бібліотекою в країні.

Національна бібліотека для дітей

Де? Київ, вулиця Баумана, 60

Хочете потрапити у казкову країну книжок? Тоді вам точно потрібно відвідати Національну бібліотеку України для дітей.



Національна бібліотека для дітей у Києві

Будівля оздоблена авторськими керамічними панно і композиціями видатної української художниці-керамістки Ольги Рапай. Окрім читання, діти можуть відвідувати театральний гурток з ляльковим театром, проводити час у літньому кольоровому дворику та у музичній залі.

У бібліотеці зберігається 500 тисяч примірників книг, журналів та аудіозаписів. Для зручності читачів література у книгозбірні поділена на зали дошкільної та шкільної програми.



Бібліотека оздоблена керамічними композиціями



Бібліотека захоплює дітей казковим дизайном

Фото: Наукова бібліотека ЛНУ, "Архітектура Одеси", Центр Андрея Шептицького, The Village, Національна бібліотека України для дітей.

Львівська національна бібліотека України імені Василя Стефаника

Де: Львів, вулиця Стефаника, 2

Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника є одним із найбільших в Україні державним сховищем унікальних рукописних і друкованих пам’яток книжкової культури, творів українського та зарубіжного мистецтва.

Щорічно універсальними інформаційними ресурсами бібліотеки користується понад 10 тисяч читачів, серед яких: академіки, доктори та кандидати наук, наукові співробітники, спеціалісти, студенти вищих закладів освіти, а також зарубіжні користувачі.



Інтер'єр бібліотеки імені Василя Стефаника

У фондах Львівської національної бібліотеки зберігається понад 8 мільйонів примірників друкованих видань, серед яких: 250 тисяч рідкісних видань, понад 75 тисяч рукописів, 38 тисяч нотних видань, 49 інкунабул – рідкісних книг, які видавалися в Європі від початку книгодрукування і до 14 століття.

Будівля бібліотеки двоповерхова. Фасади лаконічні, не обтяжені особливим декором. Висота двох поверхів різна, перший – вищий, другий – нижчий. Вікна мають форму прямокутника. У залі рукописів зберігся зразок ліпнини 19 століття.



Екстер'єр бібліотеки імені Василя Стефаника / Останній Бастіон