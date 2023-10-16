Про це розповів заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Василь Терещенко. Він при цьому послався на наказ Міносвіти щодо впровадження нової редакції Українського правопису.

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Як відбуватиметься НМТ з української мови у 2024 році

У 2024 році блок завдань мультитесту з української мови востаннє не передбачатиме завдань на перевірку орфографічних норм. Останні зазнали змін у 2019 після погодження нової редакції правопису.

Так, наступного року, за словами Терещенка, завдання НМТ з української мови ще укладатимуть з уникненням слів, у яких відбулись зміни за новим правописом.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

До слова, у 2024 році закінчиться п'ятирічний перехідний період, який передбачав поступове втілення у життя норм нового Українського правопису.

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Як відбуватиметься НМТ у 2024 році