Де знайти тренувальні тести для підготовки на НМТ-2023: важлива підказка

Тож розпитати і дізнатися правильні відповіді учасникам не вийде. Краще повторювати вивчений матеріал та перевіряти свої знання за допомогою тренувальних тестів. Де їх знайти, підкаже 24 Канал.

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Де знайти тренувальні тести для підготовки на НМТ-2023

Раніше Український центр оцінювання якості освіти публікував на своєму сайті демонстраційні тести НМТ з таких предметів:

Мрієте про престижну професію для своєї дитини? Здобути необхідні знання для швидкого кар'єрного росту допоможе фахова передвища освіта в дистанційному коледжі "Оптіма". Дізнайтеся про напрямки підготовки, умови вступу та переваги навчання на безоплатному вебінарі , що відбудеться 13 червня о 19:00. Доєднуйтеся до зустрічі та розпочніть втілювати свою мрію просто зараз!

Інтерфейс тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ. Все ж за структурою, типами завдань демоваріант аналогічний вступному тесту.

Тож ви можете сміливо перевіряти свої знання за допомогою цих тестів. Їх можна виконати як онлайн, так і завантаживши на свій гаджет.

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Вступна кампанія – 2023: коротко